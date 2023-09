Figliuolo oggi in Emilia Romagna, le richieste dei sindaci: "Soldi e strutture"

Cesena, 7 settembre 2023 – Il generale va nei piccoli comuni, per vedere, ascoltare e rassicurare. Giorno da libro degli annali oggi, per Sarsina, Mercato Saraceno e Roncofreddo dove questa mattina arriva il commissario straordinario per la ricostruzione Francesco Figliuolo.

Il generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario per la ricostruzione dopo l’alluvione in Romagna

Il generale incontrerà i sindaci nei tre comuni collinari maggiormente colpiti dall’alluvione e dallo stillicidio di frane che ne hanno addirittura mutato la geomorfologia e compromesso la viabilità e nelle frazioni più isolate, con danni perduranti ai collegamenti e a residenti e imprese.

Fin dal day after del terribile 16 maggio ha cominciato ad agitarsi lo spettro dello spopolamento demografico e imprenditoriale, specie dei giovani, su un territorio che già sconta un divario strutturale di condizioni e risorse rispetto alla pianura.

L’arrivo del generale è un segnale di vicinanza che nulla meglio della presenza fisica poteva esprimere, ma anche un’occasione unica per i sindaci di mostrargli i guasti provocati dall’alluvione e formulargli le richieste più impellenti – soldi e risorse strutturali per progettare la ricostruzione.

Ciascuno dei tre sindaci dei comuni di Sarsina, Mercato Saraceno e Roncofreddo riceverà uno dopo l’altro il generale Figliuolo nella sede del municipio per poi avviare il sopralluogo delle principali zone colpite.

Il generale verrà accompagnato dall’assessore regionale all’Ambiente, Difesa suolo e Protezione civile Irene Priolo e dal presidente della provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca.

"L’arrivo del generale Figliuolo, che ha da poco firmato l’ordinanza sui fondi per la somma urgenza,è un segnale di grande rilievo per i nostri piccoli comuni messi così a dura prova in questi mesi – afferma il sindaco di Sarsina Enrico Cangini –. Gli presenterò una delegazione dei volontari in questi mesi in prima linea, poi lo condurrò a visitare due dei luoghi più colpiti, la SS71 interrotta a Quarto dove Anas ha avviato i lavori e la strada provinciale 128 a Ranchio ripristinata ma ancora accidentata con interruzioni in 14 punti".

Rispettando la tabella di marcia non comunicata e che raccogliamo dai sindaci, il generale Figliuolo alle 10.30 si sposterà nel comune di Mercato Saraceno dove troverà ad accoglierlo la sindaca Monica Rossi.

"Ribadirò al generale la necessità impellente – dichiara - di avere prima possibile in cassa i fondi della somma urgenza che speriamo di ricevere entro il mese dopo la avvenuta firma dell’ordinanza, per coprire le spese anticipate, altrimenti non possiamo proseguire gli interventi e restiamo bloccati. Il nostro incubo è l’inverno con il maltempo. La strada che porta a Montesasso, dopo i primi interventi, è nuovamente in precarie condizioni con la terra che viene giù e altre situazioni a rischio riguardano Ciola e Musella, come appurerà con i suoi occhi Figliuolo".

Il generale concluderà le visite alle 13 a Roncofreddo atteso in municipio dalla sindaca Sara Bartolini. "Lo accompagnerò nelle frazioni più colpite, Monteleone, Ardiano, Diolaguardia e Sorrivoli – mette in luce la sindaca – e gli rimarcherò che, oltre ai soldi, ai Comuni servono il supporto tecnico e le strutture per poterli utilizzare. Al comune di Roncofreddo siamo contati: abbiamo una sola dipendente ai lavori pubblici e ci sono anche le procedure ordinarie da seguire, fra cui le scadenze del Pnrr. Quanto ai fondi, il tempismo è decisivo e chiederò velocità nell’erogazione dei ristori a famiglie e imprese. Abbiamo ancora sfollati che non hanno i mezzi economici per far fronte alla situazione".