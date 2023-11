Figliuolo prende di mira i sindaci. Lattuca: "Mai polemiche su di lui"

"A volte si legge di tutto sui giornali e mi dispiace, in particolare, che certe dichiarazioni siano fatte da pubblici amministratori. I quali, probabilmente, hanno più voglia di fare polemica che di rimboccarsi le maniche". Così è sbottato ieri il commissario straordinario per la ricostruzione Francesco Figliuolo, durante una visita a Castenaso.

Sindaco Enzo Lattuca, si sente chiamato in causa?

"Direi proprio di no. Anzi sono stupito e amareggiato per queste parole. Ma non ero presente e non voglio caricarle più del dovuto. Magari è stato frainteso o era un po’ suscettibile per altri motivi".

Le critiche dei primi cittadini romagnoli sugli indennizzi e sui fondi però non sono mancati in questi mesi.

"Le ultime polemiche che ricordo risalgono all’estate. Ed erano verso il governo, certo non per il generale Figliuolo con il quale c’è in corso una collaborazione positiva. In questi ultimi mesi poi ci siamo soprattutto rimboccati le maniche. Anzi, lo abbiamo fatto fin dal giorno dell’alluvione. Mentre Figliuolo è entrato in carica, non per colpa sua, solo due mesi dopo".

Il generale dice che certi sindaci fanno polemica ma non chiedono i fondi per gli interventi urgenti...

"Ecco, questa sì che è una polemica infondata. Premetto che il caso non riguarda Cesena: abbiamo chiesto tutti i fondi disponibili, compresi gli anticipi. Così ha fatto la Provincia. Ma ci sono procedure e tempi tecnici da rispettare. Un comune non può chiedere fondi immediatamente il giorno dopo la diffusione dell’ordinanza: servono accertamenti amministrativi, progettazione, incarichi e infine esecuzione lavori e fattura. Specialmente per i piccoli comuni, con personale insufficiente, è difficile procedere celermente".

Ma il governo ha dato il via libera all’assunzione straordinaria di 250 tecnici.

"Certo, ma anche qui il tempo conta. Intanto proprio domani (oggi per chi legge, ndr) scade il termine per la presentazione dei fabbisogni. Poi gli enti potranno ‘pescare’ dalle graduatorie esistenti per assunzioni a tempo determinato. Ma si tenga presente che già in passato abbiamo avuto difficoltà a trovare candidati per assunzioni a tempo indeterminato. Insomma, il provvedimento è giusto, ma bisogna vedere in pratica quanto sarà efficace".