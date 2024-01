Filarmonica Toscanini, omaggio a Puccini. Dirige il giovane talentuoso Diego Ceretta

La Filarmonica Arturo Toscanini - Trio di Parma, stasera alle 20.30, sarà sul palco del Bonci, con un programma che rende omaggio al centenario della morte di Giacomo Puccini. Sotto la direzione del talentuoso Diego Ceretta, 28enne, direttore principale dell’Orchestra della Toscana, saranno eseguite: l’elegia "Crisantemi" (nella trascrizione per orchestra d’archi), e due capolavori dal grande repertorio sinfonico, il "Triplo Concerto" per pianoforte, violino, e violoncello op. 56 di Ludwig Van Beethoven e la "Sinfonia n. 9 op. 95 Dal Nuovo Mondo" di Antonin Dvorak, eseguita da un organico di oltre 60 elementi con il celebre Trio di Parma (Alberto Miodini al pianoforte, Ivan Rabaglia violino e Enrico Bronzi violoncello). L’elegia Crisantemi, fu composta il 18 gennaio 1890, subito dopo la morte dell’amico Amedeo di Savoia, duca d’Aosta e secondo figlio del re d’Italia Vittorio Emanuele II. Riproposta in concerti immediatamente successivi ebbe un successo tale da essere subito stampata da Ricordi.

Puccini in seguito impiegò il materiale musicale di Crisantemi nell’atto finale della sua Manon Lescaut, alla quale già a quel tempo stava lavorando. Il Triplo Concerto fu scritto da Beethoven tra il 1803 e il 1804, probabilmente per l’Arciduca Rodolfo d’Austria, allievo e amico del compositore. Pur essendo stato composto nello stesso periodo della rivoluzionaria Sinfonia Eroica, il Triplo Concerto presenta un carattere più lirico e per nulla drammatico a partire dall’Allegro iniziale, il più ampio dei tre movimenti dell’opera. Un silenzioso Largo, imperniato su un assolo di violoncello, funge da collegamento con il prorompente finale: un Rondò basato su un ritmo di polonaise, la frizzante danza polacca considerata, nel periodo napoleonico, massima espressione del genere d’intrattenimento. La Sinfonia n. 9 in mi minore op. 95 Dal nuovo mondo è stata eseguita il 16 dicembre 1893 alla Carnegie Hall di New York ed è l’ultima e la più celebre del compositore ceco Antonin Leopold Dvorák, acclamato ormai in tutta Europa, nel 1892 venne invitato a dirigere il Conservatorio Nazionale di New York dove, in linea con gli ideali dei committenti, diede vita a una musica basata sul recupero di tradizioni autoctone (da cui il titolo). Si confrontò così con una cultura complessa, in evoluzione, assorbendo elementi propri della musica di ispirazione popolare, afroamericana, nativa pellerossa, sempre filtrati attraverso la sensibilità europea e inscritti nella forma rigorosa della sinfonia classica tedesca.

La Filarmonica Arturo Toscanini è nata a Parma nel 2002 come prosecuzione della storica Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini. Ha sede nel Centro di Produzione Musicale Arturo Toscanini e si esibisce, principalmente, nell’Auditorium Paganini progettato da Renzo Piano. Il Trio di Parma si è costituito nel 1990 nella classe di musica da camera di Pierpaolo Maurizzi al Conservatorio "A. Boito" di Parma. Successivamente ha approfondito la sua formazione musicale con il Trio di Trieste presso la Scuola di Musica di Fiesole e l’Accademia Chigiana di Siena. I tre musicisti sono docenti all’Accademia Santa Cecilia di Roma, al Mozarteum di Salisburgo e al Conservatorio di Parma. Ivan Rabaglia suona un Giuseppe Baldantoni costruito ad Ancona nel 1850 e Enrico Bronzi un Vincenzo Panormo costruito a Londra nel 1775.

