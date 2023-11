’Filastrocche volanti’ all’Officina dell’Arte

È dedicato all’arte della parola e al giocoso divertissement della filastrocca l’incontro all’Officina dell’Arte. Oggi alle 17, Gabriele Papi, ricercatore, custode della memoria di fatti e curiosità della Romagna d’un tempo, e narratore di lungo corso, debutterà nella presentazione di "Filastrocche volanti", per bambini e non solo. Componimenti di sua fantasia che sono stati stampati su vivaci locandine, accompagnati dai disegni originali a tema di Vittorio Belli. Stralci di quelle poesiole, insieme alle illustrazioni che le accompagnano sono impresse anche su canovacci, grembiuli da cucina e cuscini in tela romagnola dalla storica stamperia Pascucci di Gambettola. "La filastrocca è una vecchia passione - racconta Papi che, per dirla con parole sue, ha una cannella dei ricordi sempre generosa nello sgorgare, sorprendendo chi l’ascolta con una infinita serie di analogie, citazioni, etimologie dei lemmi -. Come le Madeleine de Proust, la filastrocca mi riporta all’infanzia e alle giornate trascorse accanto alla mamma sarta, che, mentre cuciva mi recitava filastrocche in rima, che lei aveva appreso dai sussidiari di bambina". A quelle intermittenze del cuore Gabriele Papi si ispira per nuovi componimenti che conservano la saggezza e l’insegnamento di una morale, dietro l’eco della rima e la musica delle parole.

E se c’è chi pensa che la filastrocca sia sorella minore della vera poesia, dunque di minor valore linguistico, soprattutto perché destinata ad un pubblico infantile, a costoro Papi rammenta che la costruzione della filastrocca "necessita comunque, della conoscenza delle rime, della tecnica della metrica, insomma di techné, che non è un mobiletto venduto all’Ikea!" E, in ogni caso è alla cultura dei piccoli, intesi come ultimi, semplici, che lui si rivolge. A chi ha voglia di ascoltare ed è libero da sovrastrutture. Insomma, Gabriele coltiva l’artigianato culturale e lo trasmette, anche alle nuove generazioni perché non ne perdano il patrimonio. Gabriele dona quelle locandine di parole, sogni e disegni delicati, così come a biblioteche di quartiere, scuole e a chi ne farà richiesta. Si vedrà poi, se raccogliere le filastrocche in un libercolo. Intanto, Papi si può ascoltarlo in presa diretta insieme ai coprotagonisti Vittorio Belli e Riccardo Pascucci, in rigoroso ordine alfabetico, nell’incontro di oggi nell’ Officina di Angelo Fusconi.

Raffaella Candoli