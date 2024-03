Filiera della casa, punto sulle prospettive col presidente nazionale

La cura del territorio e del patrimonio edilizio è il tema al centro del nuovo incontro del ciclo Cantiere Mercato, il percorso di

accompagnamento promosso da Confartigianato con l’obiettivo di definire progetti ed iniziative di filiera per affiancare le imprese nelle sfide della competitività. Si terrà oggi alle 18 alla sala convegni della sede cesenate di via Alpi un focus dedicato alla filiera delle costruzioni per fare il punto sulle prospettive del mercato e capire le opzioni disponibili sulle quali potere investire. "Cambiamenti climatici, rigenerazione degli immobili e sostenibilità, fonti energetiche rinnovabili, innovazione e rigenerazione urbana saranno i temi al centro dell’incontro- mette in luce il Gruppo di Presidenza di Confartigianato Cesena - . Insieme cercheremo di valutare come queste evoluzioni influenzeranno le dinamiche e la gestione delle imprese del settore, per raccogliere idee, spunti, riflessioni e proposte per rinnovarsi nelle politiche da perseguire, negli strumenti, nelle persone e nei territori di riferimento".

Saranno presenti all’incontro Stefano Crestini, oltre al presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia, Daniela Scaccia, segretario di Anaepa Confartigianato Edilizia. Interverranno Giampiero Placuzzi, vicesegretario di Confartigianato di Cesena e Paolo Gabelli, responsabile della filiera.