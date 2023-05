"Filiera edile, arriva il Mastro formatore artigiano"

Nella filiera edile cesenate si punta sempre più sulla formazione come valore condiviso per lavoratori e imprese e come fattore di qualificazione per l’azienda. "È questo il significato del Mastro formatore artigiano, la figura introdotta nel contratto nazionale di lavoro dell’edilizia artigianato, una novità che che valorizza il ruolo dell’imprenditore edile artigiano nella formazione professionalizzante e obbligatoria dei propri lavoratori, nella trasmissione di competenze.

"Con la figura del mastro formatore artigiano – mette in luce il Gruppo di Presidenza di Confartigianato Cesena (Stefano Ruffilli, Daniela Pedduzza e Marcello Grassi) – vengono valorizzate la competenza e la professionalità acquisita in cantiere negli anni, unita ad un sistema premiale per le imprese virtuose. Si tratta di un riconoscimento importante per tutta la filiera dell’edilizia perché ‘certifica’ quanto avviene da sempre nelle nostre piccole imprese e dimostra che non conta la dimensione dell’impresa ma la sua qualificazione, la sua capacità formativa. Inoltre le imprese in cui opera il astro formatore artigiano aumentano il loro valore sul mercato nei confronti dei committenti pubblici e privati".

Gli enti bilaterali nazionali di settore hanno diramato le istruzioni operative per l’avvio delle procedure di iscrizione del Mastro Formatore Artigiano. La domanda d’iscrizione dovrà essere presentata presso la Cassa EdileEdilcassa dove l’impresa è iscritta.