Filippa Lagerback racconta in tv le bellezze del territorio cesenate

Le bellezze storiche e naturalistiche della città di Cesena e della Vallata del Savio protagoniste in televisione con la rubrica di Filippa Lagerbäck ‘Le Vie Green di Filippa’, inclusa all’interno del format ‘Icarus Ultra’ in onda su Sky Sport e Cielo che racconta viaggi e avventure all’insegna della sostenibilità ambientale e dei valori green, utilizzando lo sport outdoor come messaggio di salute, condivisione, benessere e bellezza.

In questi giorni la produzione è sul territorio per registrare i contributi che saranno trasmessi su Sky Sport nella puntata di lunedì 28 aprile e in replica per tutta la settimana e la domenica mattina su Cielo. Filippa Lagerbäck racconterà Cesena, a partire dal centro storico, ma esplorerà anche la collina. Farà visita infatti alla suggestiva Villa Silvia Carducci, a Lizzano, per poi spostarsi alla volta di Sarsina, nel centro storico e sulle Marmitte dei giganti, a Bagno di Romagna e alla diga di Ridracoli, alle cantine di Mercato Saraceno, al borgo poetico di Montiano e alle bellezze del Monte Fumaiolo.

"Il vasto territorio della Vallata del Savio – commenta l’assessore con delega al Turismo Enrico Spighi – continua a suscitare un crescente interesse da parte di visitatori e media. Turisti e residenti possono così vivere e scoprire il territorio nel suo complesso, tra eccellenze enogastronomiche, tradizioni popolari, cultura ed eventi immersi nella natura. Con l’estate ormai alle porte, come dimostra anche la presentazione dell’evento ‘Passi e parole di vino’, ci prepariamo ad offrire una ricca serie di appuntamenti capaci di animare i sei comuni attraversati dal fiume Savio".