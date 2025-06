Filippo Fusco nominato nuovo direttore sportivo del Cesena per la stagione 2025-2026

Il Cesena ha scelto: il nuovo direttore sportivo per la stagione 2025-2026 sarà Filippo Fusco che ha scalzato la concorrenza degli altri due candidati in lizza, ossia i due ex Stefano Stefanelli, che prima di Fabio Artico aveva già ricoperto il ruolo di direttore sportivo al Cavalluccio e Leandro Rinaudo che, invece, aveva indossato la maglia del Cesena da giocatore.

La decisione è arrivata intorno alle 3 del mattino, ora italiana, di martedì, dopo il confronto all’interno del board. Filippo Fusco sarà legato al Cesena da un contratto annuale (a 96mila euro netti) con rinnovo automatico in caso di promozione in serie A.

L’ufficialità sarà comunicata nella giornata odierna e venerdì il dirigente sarà a Cesena per le presentazioni ufficiali. Sempre oggi, quindi, la società comunicherà anche la chiusura del rapporto con Fabio Artico che sarà sollevato dall’incarico.

Oltre a Fusco, in riva al Savio, arriverà anche un altro nuovo volto: si tratta di Alberto Bertolini, 51 anni, di Reggio Emilia. Andrà a ricoprire il ruolo di responsabile scouting o football operations and player development che dir si voglia, andrà in sostanza a prendere il posto di Milanetto che aveva accompagnato l’ormai ex ds Artico nelle ultime due stagioni. Bertolini ha ricoperto lo stesso ruolo in C, nella Reggiana nella stagione 2016-2017. Ha, poi, lavorato come osservatore dall’Italia per il Southampton e poi al Como. Col club lombardo è attesa la rescissione del contratto. A volerlo a Cesena è stato proprio il presidente John Aiello.

Il nuovo direttore sportivo Filippo Fusco è invece stato proposto dal dg Corrado Di Taranto – i due hanno lavorato insieme alla Spal – che ha trovato, poi, il consenso di tutto il board. Fusco nel suo curriculum vanta le esperienze di Napoli, Bologna, Verona e Juventus (nel 2019 era entrato a far parte della Football Teams Area della Juventus, con l’incarico di gestire la formazione Under 23 per il campionato di serie C e la selezione Under 19 per la Primavera 1).

E’ stato anche al San Fernando Club Deportivo, società della Primera Federacion, la terza serie spagnola. Il profilo di Fusco era piaciuto alla proprietà americana sin dal primo colloquio (era stato uno dei primi nomi ad essere sondato insieme a quello di Giorgio Zamuner pure proposto da Di Taranto e poi invece accasatosi al Vicenza), ma sono emersi anche altri profili quali quello di Magalini (rimasto a Bari), Rinaudo e Stefanelli. Alla fine si è rimasti sulla linea iniziale tracciata con Di Taranto.

Ora spetterà a Fusco il compito di disegnare il nuovo Cesena e non sarà tanto facile: c’è da comporre l’intero reparto offensivo, soprattutto se Shpendi verrà ceduto, sistemare difesa e centrocampo con qualche elemento come per esempio Bastoni in uscita. Poi c’è anche il capitolo portiere con Klinsmann che pure potrebbe lasciare, ma non è detto. Adesso, finalmente, si apre il capitolo mercato.