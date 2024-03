Film e fotografia, al cinema Eliseo torna Frame

È ai nastri di partenza Frame, la seconda edizione della rassegna di film dedicati al mondo della fotografia, patrocinata dal comune di Cesena che si terrà nello storico multisala cinema Eliseo di Cesena con importanti ospiti dal vivo, registi, curatori, fotografi saranno i protagonisti che in ogni serata interverranno in sala e accompagneranno la proiezione dei film a partire dal primo appuntamento che si terrà domani alle 21. Primo titolo in programma è con il film ’Carlo Scarpa il Padiglione

sull’Acqua’, il documentario è un viaggio estetico e poetico nell’immaginario dell’architetto veneziano Carlo Scarpa e nella sua passione per la cultura giapponese. Ad accogliere il pubblico in salaci saranno come ospiti i registi del film Stefano Croci e Silvia Siberini e il fotografo cesenate Guido Guidi. L’ingresso alle proiezioni è fissato a 8,5 euro, ridotto 6,5. Per informazioni 0547.21520 o 348.0107848.