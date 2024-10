Film e incontri, si riaccende il Cinema Rex

Il cinema torna nel centro di Cesenatico. Nella sala Alberto Rognoni del Palazzo del turismo Primo Grassi è infatti tutto pronto per ospitare la stagione 2024-2025 del Cinema Rex allestita dal Comune, Sputnik e Cooperativa stabilimenti balneari. La proposta è di un’offerta culturale all’interno di uno dei luoghi simbolo della città, dedicata ai residenti, ma anche alle tante persone che amano frequentare il borgo marinaro. Il Cinema Rex, così chiamato perchè l’installazione all’interno della sala Rognoni ricorda il mitico transatlantico immortalato anche nel film Amarcord di Federico Fellini, ha una capienza di 150 spettatori ed il sistema cinematografico è digitale. Oltre al pubblico tradizionale, l’amministrazione comunale coinvolgerà gli istituti scolastici, accompagnando alunne e alunni ai matinée. La rassegna inizierà tra una settimana, il 18 ottobre, con due settimane d’anticipo rispetto allo scorso anno, proseguendo fino a fine marzo 2025. Le giornate di proiezione sono martedì, mercoledì, venerdì e sabato sera alle 21, mentre la domenica ci sarà la doppia proiezione alle 17 e alle 21. La programmazione sarà caratterizzata da prime e seconde visioni nel weekend, alternando film mainstream a film d’essai. Le proiezioni infrasettimanali vedranno il succedersi di pellicole proiezioni e rassegne di maggior caratura culturale, con i classici restaurati in prima visione in collaborazione con la Cineteca di Bologna per Il Cinema Ritrovato, i documentari d’arte, musica e cult in collaborazione con Nexo Digital e film in lingua originale sottotitolati in italiano. Nel periodo di Natale e dell’Epifania saranno proiettati film d’animazione. La rassegna si arricchirà di incontri con autori, registi, attori. Complessivamente sono previsti 24 fine settimana con 25 film aggiungendone uno nel periodo natalizio, 22 film per i martedì e mercoledì e 3 film d’animazione nel periodo natalizio, per un totale di 50 film. Si inaugura venerdì 18 ottobre, fino a domenica 20, con una commedia americana, "Fly me to the moon" di Greg Berlanti con un cast stellare, e nei due weekend successivi ci saranno la prima visione di Parthenope di Paolo Sorrentino, dal 25 al 27 ottobre e dall’1 al 3 novembre, incluso martedì 5 novembre. Nelle rassegne infrasettimanali si terrà il ciclo "La Grande Arte al Cinema", con la prima visione di National Gallery 200 di Ali Ray e Phil Grabsky il 22 e 23 ottobre; il film cult per Halloween nel suo 50°anniversario "Frankenstein Junior" di Mel Brooks il 29, 30 e 31 ottobre; e per Il Cinema Ritrovato si partirà il 6 novembre con un grande classico restaurato in versione originale sottotitolata il italiano nel suo 40°anniversario, "Paris, Texas" di Wim Wenders.

Giacomo Mascellani