Film e letture, si festeggia Renato Serra

Il 5 dicembre 1884 nasceva a Cesena Renato Serra, scrittore e critico letterario. In occasione del 140esimo anniversario dalla sua nascita, la Biblioteca Malatestiana di Cesena – che lui stesso ha diretto dal 1909 al 1915 – intende celebrare l’illustre concittadino con una serie di iniziative tese a ricordare la figura del letterato, del bibliotecario e dell’uomo. L’appuntamento è per mercoledì 4 dicembre, alle ore 18, con la proiezione del film a lui dedicato ’Esame di coscienza di un letterato’, per la regia di Corrado Bertoni.

La proiezione sarà introdotta, alle ore 17, da una presentazione a cura dei bibliotecari, che racconteranno Serra attraverso le carte, le immagini, gli autografi, le edizioni rare conservati in Malatestiana. Per l’occasione inoltre, da martedì 3 a sabato 7 dicembre, agli utenti della Malatestiana sarà proposta una selezione di testi e materiali serriani.

Giovedì 5 dicembre, dalle ore 15 alle ore 18, in occasione della ricorrenza del compleanno di Renato Serra, gli studenti dell’Ite propongono un’apertura straordinaria della casa museo di viale Carducci 29 con visite guidate rivolte alla cittadinanza e ai più curiosi. Il professore Francesco Della Vittoria proporrà letture di testi serriani. L’evento, a ingresso libero e gratuito, sostituisce l’apertura prevista per il terzo sabato del mese.