Filopatridi, conferenza su Rosetti e Zangheri

Domani alle 10 presso l’aula magna dell’Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone si terrà una conferenza su Emilio Rosetti e Pietro Zangheri. Emilio Rosetti (Forlimpopoli, 19 maggio 1839 – Milano, 30 gennaio 1908) è stato un ingegnere, matematico e accademico italiano. Fu protagonista della ricerca tecnico-scientifica in Argentina dove diresse, nel 1866, il corso di ingegneria pianificato dall’Università di Buenos Aires mentre, al suo rientro in patria, fu attentissimo studioso e cultore di storia locale.

Pietro Zangheri (Forlì, 23 luglio 1889 – Padova, 25 febbraio 1983) invece è stato un naturalista e scrittore italiano dedicatosi alla flora, all’ornitologia e alla geologia prima della Romagna, poi di tutto il territorio italico. Fu insignito con la medaglia d’oro dei benemeriti della cultura. La conferenza presso la Filopatridi sarà titolata ’Il prezioso lascito alla scienza di Emilio Rosetti e Pietro Zangheri’.

Relatori saranno Chiara Arrighetti della Fondazione Italia Argentina-Emilio Rosetti su ’Dall’ingegneria in Argentina agli studi romagnoli in Pastria: Emilio Rosetti protagonista del XIX secolo’ e l’Accademico Daniele Zavalloni, direttore della Biblioteca Ecoistituto di Cesena, che parlerà di ’Pietro Zangheri: grande naturalista italiano del ‘900. Un racconto illustrato, l’esempio di una vita interamente spesa per un ideale’.

La conferenza, aperta al pubblico, verrà come sempre registrata e poi resa fruibile sul sito www.accademia-rubiconia-filop.org, link Video e foto eventi e sul canale Youtube istituzionali -pulsanti di accesso azzurri in basso a sinistra anche sul sito e sui social media.

Ermanno Pasolini