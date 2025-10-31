Filopatridi, il commosso ricordo degli accademici scomparsi

Sono stati nove gli accademici della Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone deceduti da novembre 2024 a ottobre 2025. Sono: Mario Guaraldi editore, scomparso il 2 gennaio scorso a 83 anni dopo avere ricevuto da Rimini, il suo Comune, il Sigismondo d’Oro; il marchese Guelfo Guidi di Bagno (foto), scomparso a 91 anni il 4 giugno, proprietario della Villa Palladiana La Rotonda sul colle del paese e costruì, fra le tante cose, il grande centro commerciale di Capanni e le multisale cinematografiche; poi Giorgio Palareti di Cesena; Fernando Maria Pelliccioni; Rosanna Ricci; Valeria Righini, archeologa di Faenza; Valter Rossi; Vittorio Tonelli scomparso il 2 gennaio a 90 anni, di Sarsina, autore di una trentina di libri sulla cultura, le tradizioni e il folclore locale; Angelo Turchini. A tutti coloro che riposano nel cimitero di Savignano sul Rubicone e scomparsi anche nei decenni precedenti, la Filopatridi ogni anno porta un cartello votivo su ciascuna tomba. Un meritorio atto di ricordo e devozione voluto anni fa dall’allora segretario Fermo Fellini e che l’Accademia continua. Gli accademici sono ora 269 ai quali andranno aggiunti i nuovi soci che riceveranno l’investitura ufficiale il 14 dicembre prossimo in occasione della inaugurazione del 375° anno accademico.

Ermanno Pasolini