Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Evan Delogu mortoI post di Walter e Andrea DeloguAllerta meteo arancioneRegista mortoFolle inseguimentoMamma Tamara
Acquista il giornale
CronacaFilopatridi, il commosso ricordo degli accademici scomparsi
31 ott 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Filopatridi, il commosso ricordo degli accademici scomparsi

Filopatridi, il commosso ricordo degli accademici scomparsi

Sono stati nove gli accademici della Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone deceduti da novembre 2024 a ottobre 2025....

Sono stati nove gli accademici della Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone deceduti da novembre 2024 a ottobre 2025....

Sono stati nove gli accademici della Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone deceduti da novembre 2024 a ottobre 2025....

Per approfondire:

Sono stati nove gli accademici della Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone deceduti da novembre 2024 a ottobre 2025. Sono: Mario Guaraldi editore, scomparso il 2 gennaio scorso a 83 anni dopo avere ricevuto da Rimini, il suo Comune, il Sigismondo d’Oro; il marchese Guelfo Guidi di Bagno (foto), scomparso a 91 anni il 4 giugno, proprietario della Villa Palladiana La Rotonda sul colle del paese e costruì, fra le tante cose, il grande centro commerciale di Capanni e le multisale cinematografiche; poi Giorgio Palareti di Cesena; Fernando Maria Pelliccioni; Rosanna Ricci; Valeria Righini, archeologa di Faenza; Valter Rossi; Vittorio Tonelli scomparso il 2 gennaio a 90 anni, di Sarsina, autore di una trentina di libri sulla cultura, le tradizioni e il folclore locale; Angelo Turchini. A tutti coloro che riposano nel cimitero di Savignano sul Rubicone e scomparsi anche nei decenni precedenti, la Filopatridi ogni anno porta un cartello votivo su ciascuna tomba. Un meritorio atto di ricordo e devozione voluto anni fa dall’allora segretario Fermo Fellini e che l’Accademia continua. Gli accademici sono ora 269 ai quali andranno aggiunti i nuovi soci che riceveranno l’investitura ufficiale il 14 dicembre prossimo in occasione della inaugurazione del 375° anno accademico.

Ermanno Pasolini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata