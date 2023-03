Filopatridi, incontro sul carteggio fra Bartolomeo Borghesi e Luigi Nardi

A Savignano sul Rubicone l’Accademia dei Filopatridi organizza domenica alle 10 una conferenza commemorativa del 150° anniversario della morte di Napoleone III, fautore della stampa dell’opera omnia dello storico e letterato savignanese Bartolomeo Borghesi, conservata presso la Filopatridi. Relatori saranno l’accademico Alfredo Sansone e Chiara Calvano, presentati da Vincenzo Colonna (foto) presidente della Filopatridi.

Il carteggio epistolare superstite fra Bartolomeo Borghesi e Luigi Nardi consta di 343 lettere, rinvenute tra vari fondi archivistici pubblici e privati. Solo un esemplare fu pubblicato nel grande progetto francese di edizione delle opere di Borghesi voluto da Napoleone III. Dice Sansone: "Lo studio di questo carteggio ha permesso di fare luce non solo su diverse disquisizioni dotte affrontate da Borghesi e Nardi, ma anche di gettare uno sguardo inedito su vicende politiche del tempo. Si possono ricordare le azioni diplomatiche intraprese per entrare in contatto diretto con Napoleone Bonaparte a cui Borghesi e Nardi volevano conferire il titolo di socio ordinario dell’Accademia dei Filopatridi di Savignano".

Borghesi riferì a Nardi di essere stato più volte a pranzo con il generale a Savignano e di aver appreso da lui quali sarebbero stati gli spostamenti delle truppe in Romagna e le strategie in preparazione. Conclude Sansone: "Ho voluto fornire una panoramica di alcuni degli aspetti più rilevanti emersi da questo carteggio, che fanno comprendere quanto gli epistolari siano importanti per conoscere particolari inediti della nostra storia che, altrimenti, giacerebbero perduti e dimenticati".

Ermanno Pasolini