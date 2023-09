Filopatridi, la prima conferenza domenica 15 ottobre

A Savignano l’Accademia dei Filopatridi ha stilato il programma della sezione autunnale 2023 del 372° anno accademico. La prima conferenza si terrà nell’aula magna domenica 15 ottobre alle 10. Relatrice sarà la professoressa Maria Giovanna Fadiga Mercuri, ambasciatrice d’Italia nella Repubblca di San Marino che terrà una relazione su ’Ex universis Europe partibus: viaggio alle origini di San Marino attraverso un antico manoscritto’. Nell’occasione verranno consegnati gli attestati di appartenenza agli accademici con 25 anni di iscrizione all’albo e che hanno dimostrato il continuo legame affettivo e culturale all’importante sodalizio. Poi ci sarà la consegna delle borse di studio ’Avvocato Gino Vendemini’ destinate ai ragazzi maturati nell’anno scolastico 2021-2022. Maria Giovanna Fadiga Mercuri, filologa classica ed umanistica, con la creazione del primo corso ufficiale di lingua e cultura italiana per i figli dei connazionali residenti in Corea ha ampliato la percezione del nostro Paese, creando e dirigendo la scuola italiana durante i quattro anni del suo mandato di ambasciatrice (2011-2015). Dal 2016 è docente di Paleografia nel corso di laurea in Restauro dei materiali librari presso l’Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro.

