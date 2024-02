Filosofia dei sentimenti tra guerra e arte

Ha un mondo interiore ricco e complesso, che la pittura le consente di esplorare ed esprimere. La sua vita di giovane ragazza che a Sumy, in Ucraina aveva una normale routine tra studio, amicizie e passioni da coltivare è stata stravolta dalla guerra che due anni fa l’ha catapultata qui, in Italia, con la mamma e il fratellino, a casa della nonna venuta ormai vent’anni fa a Mercato Saraceno per fare la badante. E ora, Kira Kharchenko, prossima a compiere 18 anni (il 10 aprile) si racconta attraverso la personale mostra di pittura "Filosofia dei sentimenti" che, grazie all’amministrazione comunale mercatese si inaugura oggi alle 16, nello spazio polivalente situato dietro al municipio di piazza Mazzini. Sarà visitabile fino al 23 marzo nei giorni di sabato dalle 16 alle 18, e domenica dalle 10, alle 13. "Ho coltivato la pittura fin da piccola- racconta Kira - e, contemporaneamente al liceo che frequentavo nella mia città d’origine, mi sono diplomata in una scuola d’arte. Era già scoppiata la guerra e ho discusso la prova finale online". Kira e la sua famiglia, dopo avere cercato in Ucraina un vano riparo dalle zone di guerra, presso altri parenti, sono stati spinti dal padre 38enne, a partire alla volta della Romagna. "Ma papà non ha potuto seguirci – commenta con commozione -, agli uomini non è consentito. Lui fa l’elettricista in proprio e al momento non è stato chiamato a combattere". Ma quel nucleo familiare spezzato è una ferita aperta nel cuore di Kira che a Mercato ha cercato di ricucire tra qualche ancora rara amicizia, e la frequenza al liceo artistico di Forlì. "La paura della morte – continua Kira – è fortemente presente nei miei quadri, perché una guerra come quella che ho vissuto è un evento che ti mette davanti al pensiero della morte e non sai quando essa potrà arrivare. Dove immagino il mio futuro? Difficile pensarlo nel mio Paese. Direi qui, in Italia".

Raffaella Candoli