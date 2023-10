Finale del premio Strega Poesia,. Stefano Simoncelli sfiora il podio

Un quarto posto nel più prestigioso premio di poesia italiano non può che essere un successo. Peraltro le bellissime liriche personalmente recitate da Stefano Simoncelli nella serata di giovedì a Roma per la finale del Premio Strega Poesia, promosso per la prima volta dalla Fondazione Bellonci, hanno riempito di emozione la platea e il pubblico che ha seguito l’evento in streaming. "Sotto falso nome" (PeQuod editore), questa l’opera del poeta cesenate che è stato prima nominato nella cinquina finalista e poi promosso al quarto posto.

Simoncelli, deluso per il suo piazzamento?

"Per nulla! Peraltro non avevo alcuna speranza di vincere".

Perché no?

"La mia è una poesia difficile. La gente non ha più voglia di leggere poesie e vota quelle più semplici. Poi la mia è una piccola casa editrice. Basta dare un’occhiata alla classifica: primo Mondadori, secondo Garzanti, terzo Einaudi. C’è chi vota la casa editrice considerata più importante. Se partecipi ad un premio non puoi farti delle illusioni. Ma ho vissuto l’esperienza con grande gioia. Ho girato l’Italia, ho incontrato persone speciali che amano la poesia. C’è speranza, dunque, per i poeti".

Che ne pensa del libro vincitore, ossia "L’amore da vecchia" di Vivian Lamarque?

"Vivian è una donna splendida, intelligente e sagace. Il libro è leggero. Lei lo ha definito puerile. Sono d’accordo, ma è quella la formula che piace. Purtroppo in Italia il livello della poesia è molto basso".

Che emozione è stata leggere le sue liriche davanti ad un pubblico particolarmente attento?

"Nessuna emozione. Ero sereno. Non mi aspettavo niente di più e niente di meno, sono andato sul palco con grande tranquillità. Mi hanno detto che ho letto bene, io credo di essere stato convincente. E poi sono abituato a leggere in pubblico. Ma ogni volta mi costa un po’, poiché si attiva una specie di transfert con ciò che leggo".

In questa occasione però era anche in lizza per un premio di grande rilevanza.

"Si, consapevole sia della sua straordinarietà che dell’impossibilità di vincerlo. La vittoria è stata essere lì. Mi chiedo ancora come ho fatto ad entrarci. Sono appartato e non ho mai chiesto nulla a nessuno… Come ho fatto? Non lo so. Ma è stato bellissimo".

Che peso avrà nella continuità del suo poetare?

"Sarà molto importante. Ho sempre lavorato con impegno e serietà ma ho potuto vivere la consapevolezza che c’è ancora qualcuno che crede nella poesia".

Che programmi ha ora?

"Continuo a scrivere… Ho già pronto un altro libro, "Visite notturne". Dialoghi con mia moglie, morta nel 2005. Una pazzia totale. O mi rìnchiudono o vinco lo Strega".

Quanto deve al suo editore per questo riconoscimento?

"Non finirò mai di ringrazialo. Marco Monina e Antonio Rizzo sono uomini speciali, sono due anime, che mi sopportano, tra l’altro. Non è sempre facile avere a che fare con me. Eppure il nostro sodalizio dura da vent’anni, non abbiamo mai avuto screzi, siamo sempre andati avanti con grande passione per la poesia e per i libri. Senza di loro non avrei nemmeno ricominciato a scrivere. Sono loro che mi hanno cercato nel 2001 quando hanno aperto la casa editrice alla poesia. Mi hanno voluto, e non so nemmeno bene perché".