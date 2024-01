Finale di coppa. Vittoria ai rigori per il Ronta

Oggi torna il campionato di eccellenza, e un vero scontro diretto sarà quello fra Diegaro e Sanpaimola. In palio ci sono punti importanti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Anche il Gambettola sarà impegnato sul suo campo contro la neopromossa Reno, diretta concorrente nella corsa ai playoff. Per inaugurare al meglio il girone di ritorno e sopratutto invertire la tendenza, la Savignanese deve cercare punti sul campo del Tropical Coriano. Tutte le gare del campionato di eccellenza sono in programma con fischio di inizio alle 14,30. Ieri intanto al Centro sportivo di Martorano si è disputata la finale di coppa di seconda categoria fra Ronta e Rumagna. I tempi regolamentari si erano chiusi sul due pari, poi ai rigori il Ronta di Siviero si è imposto col risultato finale di 7 a 6. Il Ronta accede così alla fase regionale di coppa mentre il Rumagna dovrà concentrare le sue forze sul campionato.

r.d.