Finalmente riaperta la provinciale dei Mandrioli

Dopo 11 giorni di chiusura al transito, causa caduta slavine e di alberi nella carreggiata in particolare negli ultimi tre chilometri per arrivare dalla Romagna al confine toscano, ieri mattina a mezzogiorno la Provinciale SP142 di passo Mandrioli è stata riaperta al traffico. Quella importante arteria di montagna era stata chiusa al transito dal chilometro 7.500 al chilometro 10.770 dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi, che hanno poi causato la caduta di slavine a ripetizione. Inoltre in questi ultimi giorni, è precipitata in carreggiata anche una grande quantità di neve che si era depositata nei grandi alberi. Anche mercoledì gli operatori della Provincia hanno pertanto dovuto lavorare con potenti mezzi spartineve per liberare la carreggiata dalla neve, che cadeva in dalle piante sulla strada.

E anche ieri mattina hanno dovuto dare una ripulita dalla neve, che era di nuovo caduta sulla sede stradale. E così dopo quell’ulteriore lavoro per sgombrare altra neve, ieri alle 12, la Provincia ha disposto, la riapertura della strada. Per quanto riguarda la situazione neve, ne permane ancora in quantità sulle scarpate e nei canaloni a monte della carreggiata degli ultimi chilometri della SP142. La speranza è che si sciolga piano piano, senza dar luogo ad altre slavine.

Gilberto Mosconi