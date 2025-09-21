"Finalmente una legge che guarda in alto"

In questi giorni è di attualità il Disegno di legge ‘Montagna’, approvato in via definitiva dal Senato il 10 settembre scorso, che tratteggia una nuova cornice per le politiche relative alle zone periferiche e montane. Dopo aver accolto diverse opinioni sul Carlino, tra cui quella dell’onorevole Alice Buonguerrieri, abbiamo interpellato anche Enrico Cangini, sindaco di Sarsina nonché consigliere nazionale dell’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Sindaco Enrico Cangini, cosa pensa del nuovo impianto normativo?

"Certamente è un passo avanti positivo che restituisce centralità alle zone montane e che disegna un favore normativo per questi territori attraverso una dotazione di 200 milioni di euro all’anno. Dopo gli eventi alluvionali degli ultimi anni, è ormai chiaro a tutti che per mettere in sicurezza la pianura, occorre una collina e una montagna presidiata, vissuta, gestita".

La legge va in questa direzione?

"Si, introduce elementi premiali e incentivanti per coloro che scelgono di lavorare nei comuni montani. In particolare lo fa per i medici e per gli insegnanti, attraverso crediti d’imposta e premialità concorsuali. E’ fondamentale salvare i servizi di base per consentire alla popolazione di rimanere o di scegliere di vivere in un comune di montagna. Lo sappiamo, quando si perde un servizio in montagna non ritorna più".

Si tratta solo di difendere i servizi o attuali o si parla anche di rilancio?

"Sono due aspetti strettamente legati, il rilancio non si può fare senza preservare l’ossatura dei servizi esistenti. Vi è una forte spinta sulla digitalizzazione, peraltro a Sarsina verrà completata la posa della fibra ottica entro l’anno, e vi sono incentivi per il ‘lavoro agile’ e per chi si trasferisce nei territori montani. Non mancano misure per i giovani imprenditori under 41, oltre ad iniziative per le attività agro-silvo-pastorali e per la creazione di bacini idrici".

Insomma una legge a tutto campo...

"Sì, l’impostazione generale è giusta, ma ora serve capire quali saranno i territori effettivamente ricompresi nei benefici. La classificazione verrà definita entro 90 giorni sulla base dei criteri Istat. È un passaggio decisivo, perché determinerà l’ambito reale di applicazione di queste misure. L’auspicio è che si lavori con criteri oggettivi, premiando davvero chi vive e lavora nelle aree montane".