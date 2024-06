Finanza, Roberto miglior comandante in Italia

Il comandante della tenenza di Cesenatico della Guardia di Finanza, è il migliore comandante dell’Italia centro settentrionale, che per le fiamme gialle comprende Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Michele Roberto, luogotenente cariche speciali, nel corso delle solenni celebrazioni del 250esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, ha tenuto alto il nome del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Forlì-Cesena e naturalmente quello di Cesenatico. Nella cornice di piazza di Siena a Roma, Roberto è stato premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla presenza delle autorità di vertice delle fiamme gialle e delle massime cariche politiche, civili e militari del Paese. Il presidente Mattarella gli ha consegnato un elogio, concessogli dal comandante generale della Guardia di Finanza, il Generale di Corpo D’Armata Andrea De Gennaro, per la meritoria azione di comando a tutela della legalità economico-finanziaria nel territorio di competenza, che ha permesso alla tenenza romagnola di conseguire brillanti risultati operativi. Nella speciale ricorrenza, il capo dello Stato ha premiato personalmente i sei comandanti di tenenza che si sono distinti, nell’ultimo anno, sull’intero territorio nazionale per il lodevole contributo, dando così solenne riconoscimento all’azione operativa di quei reparti che, agendo in prima linea, assicurano ogni giorno il controllo economico del territorio a tutela di cittadini. Ai tanti messaggi di congratulazioni giunti a Michele Roberto, si è aggiunto anche il personale compiacimento del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena, il colonnello Vito Pulieri, che ha proposto la candidatura del luogotenente Roberto per l’importante riconoscimento, che costituisce motivo di orgoglio e soddisfazione per tutte le fiamme gialle di Forlì-Cesena. Michele Roberto, laureato in Economia e commercio, sposato, un figlio, ha 39 anni di servizio, dei quali 33 effettuati in Emilia Romagna (Bologna, Mirandola e Cesena) e 6 tra Roma e Napoli. In carriera si è distinto nei servizi di polizia economico-finanziaria e nella lotta alla criminalità organizzata. Fra questi ha avviato l’operazione Radici che ha consentito alla Direzione distrettuale antimafia di Bologna di sottoporre a misure cautelari ed interdittive 23 persone operanti a Cesenatico ed in altre città dell’Emilia-Romagna, riconducibili a clan della ndrangheta. In precedenza si era occupato di truffe operate dalla mafia cinese nel settore calzaturiero, delle indagini sulle evasioni fiscali legate al Cesena calcio e delle truffe ai danni dell’attrice Gina Lollobrigida.

Giacomo Mascellani