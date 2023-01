Finanziamento da 500mila euro per installare 1771 eco-luci

A Savignano sul Rubicone arrivano 1.771 eco-luci per le scuole e gli uffici pubblici. Il Comune si è aggiudicato un finanziamento di quasi 500mila euro (498.389,29) dal Ministero della Transizione ecologica per l’efficentamento energetico degli edifici pubblici. Grazie alla tempestiva adesione da parte dell’ufficio dei Lavori pubbici all’avviso pubblico ’Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica - C.S.E. 2022’ promosso dal Ministero, il Comune potrà procedere alla sostituzione di 1.771 corpi illuminanti nelle scuole ’Ilario Fioravanti’, ’Dante Alighieri’, ’Aldo Moro’ e ’Gianni Rodari’ oltre che nel palazzo municipale in piazza Borghesi. Il finanziamento ottenuto copre il 100% delle spese, a fondo perduto, e sarà utilizzato per sostituire le plafoniere presenti negli edifici scolastici e nel palazzo comunale, e in alcuni casi implementate, con corpi illuminanti di nuova generazione dotati di sensore crepuscolare.

I lavori di montaggio e installazione delle nuove dotazioni inizieranno a breve e saranno completati entro giugno. Dicono il sindaco Filippo Giovannini e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefania Morara (nella foto): "Il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e il risparmio energetico rappresentano la principale opportunità per il Comune di ridurre i consumi di energia fossile, gli importi delle bollette, abbattere le emissioni inquinanti e contribuire al contrasto dei cambiamenti climatici. Con questi fondi perfezioniamo l’ammodernamento delle scuole al primo posto della lista delle cose da fare. Dal 2019 le somme investite per manutenzioni, efficientamenti energetici e miglioramenti sismici superano i 4 milioni e 300mila euro".

Ermanno Pasolini