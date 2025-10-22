Finanziamento di 200mila euro: "Mettiamo al centro i ragazzi"

Non è più un paese per giovani? Mentre l’età media della popolazione aumenta e le nascite diminuiscono, col passare degli anni il futuro delle nuove generazioni diventa sempre più incerto. La questione è nota, le soluzioni ancora no. In quest’ottica ieri mattina l’assessore regionale alle politiche giovanili Giovanni Paglia ha convocato una conferenza stampa che ha visto anche la partecipazione dell’assessora comunale allo stesso ambito Giorgia Macrelli, della presidente dell’Unione dei Comuni Monica Rossi e della consigliera regionale Francesca Lucchi. Sul tavolo c’erano questioni che spaziavano tra l’orientamento al lavoro, il rafforzamento della rete di Informagiovani, la riqualificazione di spazi sociali: progetti attualmente in fase di realizzazione da parte del Comune di Cesena e dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e corrispondenti a un finanziamento regionale complessivo di 194.941,44 euro.

"L’obiettivo – ha commentato Macrelli - è mettere al centro le ragazze e i ragazzi, valorizzandone il protagonismo e costruendo con loro relazioni significative, capaci di accogliere anche le loro fragilità. Un esempio è rappresentato dall’Educativa di strada, attraverso la quale riusciamo a coinvolgere giovani a rischio dispersione scolastica e a creare con loro un dialogo diretto. Accanto a questo troviamo ‘Progetto Savana’. Nel corso del 2025 sono state realizzate 53 uscite, raggiungendo circa 2.100 giovani: con 350 di loro è stata costruita una relazione stabile e per circa 40 è stato avviato un percorso di presa in carico e orientamento verso servizi sociali o altre progettualità, tra cui anche iniziative più creative come il podcast ‘Quel che è successo è successo’, pubblicato su Spotify. La fascia di età più interessata è quella tra i 20 e i 27 anni".

"Anche nella nostra vallata – ha rilanciato Rossi - stiamo portando avanti diversi progetti significativi, come la WebRadio nata a Mercato Saraceno. Il vero segreto di questo percorso è uno: rendere i giovani protagonisti".

L’assessore regionale Giovanni Paglia ha chiuso gli interventi: "Come classe politica abbiamo una grande responsabilità: agire in modo contro-intuitivo, investendo su chi oggi rappresenta una minoranza numerica nelle nostre comunità. In un territorio che invecchia, le politiche giovanili diventano uno strumento strategico: è da qui che può nascere un cambiamento reale e duraturo".

Luca Ravaglia