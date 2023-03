Finanziate manutenzioni per 28 strade, c’è anche via Celincordia

Nel 2022 la Provincia ha investito in nove strade provinciali per 33 Km del territorio cesenate quasi due milioni e 800 mila euro in lavori di manutenzione, asfaltatura e segnaletica orizzontale

"Anche con l’approvazione del bilancio preventivo per il 2023- informa il presidente Enzo Lattuca, che è anche sindaco di Cesena – interverremo su 28 strade provinciali, fra cui quella di Gatteo per 200 mila euro e la Ponte Pietra– Sala per 260 mila euro. Stiamo terminando le asfaltature su via Calcinaro per 200 mila euro. In programma figurano inoltre interventi per altre strade provinciali importanti: per 140 mila euro sulla Sorrivoli – Celincordia (300 mila), sulla Riopetra grazie ad un accordo con il Comune di Sogliano per 300 mila, sulla Cesena-Sogliano e sulla Badia Santa Paola".