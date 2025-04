Fine della battaglia legale. Lucchi, critiche legittime di Giangrandi e Faggiotto

L’ex sindaco e attuale presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi ha rinunciato a ricorrere al giudizio della Corte di Cassazione per la sentenza che ha riconosciuto valide le argomentazioni con le quali Fabrizio Faggiotto e Marco Giangrandi, esponenti dell’associazione Centro Anch’io, negli anni scorsi avevano fortemente criticato l’accordo di programma tra Conad e Comune di Cesena che prevedeva l’ampliamento del centro commerciale Montefiore (da 2.500 a 4.000 metri quadrati) in cambio della costruzione della caserma dei carabinieri (completata un paio d’anni dopo l’ampliamento del centro commerciale).

La critica di Faggiotto e Giangrandi era di aver risolto il problema della caserma con un accordo non favorevole alla collettività (in particolare alla rete dei negozi tradizionali) ampliando una struttura privata già di grandi dimensioni. A Faggiotto e Giangrandi appariva incomprensibile che il Comune di Cesena avesse escluso la possibilità di realizzare la nuova caserma dei carabinieri all’ex Gil di via Natale Dell’Amore per carenza di misure antisismiche, quando poi lo stesso edificio era stato adattato per ospitare la polizia municipale.

Per questo, subito dopo essersi alzato dalla poltrona di sindaco, Paolo Lucchi aveva avviato, col patrocinio dell’avvocato Massimo Beleffi, una causa civile chiedendo che Fabrizio Faggiotto e Marco Giangrandi fossero condannati a pagargli la somma di 100.000 euro più le spese legali. Però non andò cosi: nella sentenza di primo grado, il 3 maggio 2022, il giudice Fabrizio Maffa riconobbe la legittimità delle critiche di Faggiotto e Giangrandi, difesi dall’avvocato Isabella Castagnoli, definendole "ampiamente rispettose del principio di continenza, vieppiù ove si consideri l’ambito della disputa politica nel quale si andavano ad inserire, clima astioso desumibile peraltro dallo stesso tenore della replica effettuata dal Lucchi con la ‘Comunicazione stampa’ dell’8 aprile 2017". Oltre a respingere la richiesta di risarcimento, il giudice Fabrizio Maffa condannò Paolo Lucchi al pagamento di 15.000 euro per spese legali.

Lucchi non si diede per vinto e fece ricorso alla corte d’appello di Bologna che il 31 gennaio scorso ha confermato la sentenza di primo grado condannandolo al pagamento di ulteriori spese legali per 12.483 euro. Lunedì 1° aprile è scaduto il termine entro il quale Paolo Lucchi poteva presentare ricorso alla Cassazione, ma l’ex sindaco non l’ha fatto e la sentenza è diventata definitiva.

Ora si riaccenderà la polemica politica per quello che molti valutano un favore a Conad che già ha una posizione preminente nella rete commerciale cittadina; l’amministrazione comunale aveva sempre sostenuto la legittimità di un accordo di pubblica utilità che, a fronte dell'investimento per la realizzazione della caserma (che è entrata in funzione, ma non è stata ancora inaugurata ufficialmente) concedeva al privato la possibilità di ampliare il più grande centro commerciale cittadino.