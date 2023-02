Fine settimana di concerti tra soul e blues al Noi Lounge Music Club

Il Noi Lounge Music Club di Cesenatico, il locale di viale Roma angolo lungomare Carducci, propone tre giorni di spettacoli musicali sotto la direzione artistica di Fabio Nobile.

Questa sera, alle 22, si terrà il concerto di Gloria Turrini, voce e chitarra. Appena tornata da New Orleans, la soul woman sarà sola sul palco con la sua chitarra e la sua voce potente. Attraverso le note scure del contralto, la Turrini farà rivivere le atmosfere blues, jazz, funk e pop del secolo scorso, per una esibizione live da non perdere.

Domani sera, invece, sempre a partire dalle 22, sarà dedicato alla musica blues il concerto dei Dog & Mosquito Boogie. Dopo un decennio nella band Angry Gentlemen, le due anime storiche del quartetto romagnolo incrociano i rispettivi percorsi, dando vita a uno spettacolo nuovo, che vedrà protagonisti Ivan Taroni voce, chitarra e kazoo, e Marco Betti armonica e voce.

La musica live continuerà anche la domenica, con un appuntamento delle rassegne "Colazione in Musica" a partire dalle 9.30 e l’Aperitivo in Musica dalle 17.30 in poi.

Gli interessati possono avere ulteriori informazioni e prenotare, telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale in viale Roma. Per l’ingresso agli spettacoli non c’è un biglietto unico: per il concerto ed una consumazione si pagano 15 euro, inoltre c’è anche la possibilità di abbinare gli eventi alle cene (tagliere o menù completo), sullo stile del club.

Giacomo Mascellani