Fine vita La legge della Toscana fa discutere

Dove ci porterebbe una legge sul ‘fine vita’, richiesta da molte regioni e già realtà in Toscana? Un punto, su un tema così divisivo da 40 anni in mano ai politici, nessuno è mai riuscito a metterlo. Ma la legge toscana (la prima a legiferare sul tema) ha aperto, da più parti, domande e ferite. Accanto a chi grida di fermarsi (perentorio l’altolà dei vescovi), c’è chi vuole andare avanti. Tante le storie di persone che, trovandosi di fronte a un bivio, talvolta hanno desiderato la morte pur di mettere fine alla sofferenza di una malattia incurabile. Ora, da più parti, viene richiesta una legge dello Stato sul ‘fine vita’, che eviti il ‘fai da te’ delle regioni. Anche i governatori di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia e Giulia, stanno prendendo posizioni. E il ‘caos’, in mancanza di una norma nazionale, è inevitabile. Attualmente in Italia l’eutanasia costituisce reato. Al contrario, il suicidio medicalmente assistito in determinati casi (come la sofferenza di una malattia irreversibile, l’essere capaci di intendere e di volere, la dipendenza da un sostegno vitale come un ventilatore o la chemioterapia) e la sospensione delle cure (‘eutanasia passiva’) costituisce un diritto inviolabile, in base alla sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale e alla legge 219/2017 . Ma manca, in Italia, una legge che definisca le modalità e i tempi che il paziente deve seguire se vuole accedere al suicidio assistito. Gli occhi sono tutti puntati sul Parlamento, già in fibrillazione sulla questione. L’Emilia-Romagna non ha approfondito il tema, ma si è adeguata alla sentenza della Corte Costituzionale del 2019. La Toscana ha aperto una breccia, sollevando riflessioni, aspetti giuridici, medici, etici e religiosi. Legiferando in attuazione della sentenza della Consulta del 2019, che chiedeva al legislatore di stabilire tempi e modalità precisi per il suicidio assistito, la Toscana ha stabilito quei tempi e quelle modalità per ricorrere al suicidio medicalmente assistito: una procedura che al massimo può durare 37 giorni. Serve la domanda del paziente al direttore Ausl, la pronuncia di una commissione medica entro 30 giorni, e l’individuazione entro 10 giorni di un medico e di un farmaco da utilizzare. Trentasette giorni al massimo (se ricorrono i requisiti enunciati dalla Consulta) per riuscire a porre fine alla propria vita. La legge era stata temporaneamente sospesa, dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale della Toscana, lo scorso 12 febbraio, a seguito di un ricorso presentato al collegio di garanzia statutaria poi rigettato. Ora la legge regionale è stata formalmente promulgata ed è valida.