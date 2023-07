Finge di chiedere informazioni e le ruba la borsa e 2000 euro

Furto con destrezza da parte di una ragazza di bella presenza con età fra i 25 e i 30 anni, non si sa se italiana o straniera. E’ accaduto ieri alle 12.30 sulla provinciale 10 Cagnona a San Mauro Pascoli. Vittima Marcella Nibaldi, una pensionata residente a Savignano sul Rubicone, che ha subito un danno di diverse migliaia di euro. E’ la stessa Marcella Nibaldi, una signora molto conosciuta e impegnata nel sociale, fra aiuti agli anziani, Unitalsi e altre associazioni a raccontare l’accaduto: "Stavo tornando a casa dal mare, sola in auto. Vedevo nello specchietto retrovisore dietro di me un’auto di grossa cilindrata con persone che mi facevano segno di fermarmi. Io ho proseguito, ma visto che loro insistevano mi sono fermata davanti al Centro Giovani di San Mauro Pascoli. Dall’auto è scesa una ragazza giovane, che mi ha chiesto di indicarle la strada per Riccione. Io ho detto di proseguire fino a Gatteo e prendere l’A14 al casello Valle del Rubicone. E’ andata in auto, ma è ritornata (questa volta affacciandosi dal lato passeggeri della mia auto) e mi ha chiesto la strada per Rimini. Sono scesa e le ho detto di seguirmi fino alla via Emilia a Savignano e di girare a sinistra. Poi sono ripartita, ma mi sono accorta che sul sedile non c’era più la mia borsa e la macchina scura di grossa cilindrata, che fino a un attimo prima era dietro di me, era sparita".

"Sono andata direttamente dai carabinieri di Savignano e ho sporto denuncia per furto - continua Marcella Nibaldi -. Ma ho scoperto che in dieci minuti avevano fatto tre prelievi col mio bancomat rubato per 2.000 euro. Con la borsa sono spariti il portafoglio con 70 euro, l’orologio d’oro, il telefono da 700 euro, carta di credito, naturalmente bancomat, patente di guida, carta di identità e tessera sanitaria". Nei giorni scorsi c’era stata a Savignano anche una tentata truffa dello specchietto. Ma il pensionato ha chiamato i carabinieri e i furfanti sono fuggiti.