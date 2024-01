Finirà a Rimini anche il conservatorio Maderna?

"Ho sentito le stesse frasi – aggiunge Milella – per il passaggio del Macfrut da Cesena a Rimini. Evidente la debolezza dirigenziale e logistica del Maderna, uno dei pochi fiori all’occhiello della negletta città. Sembra tutto preordinato. Per una nuova degna sede cesenate si deve attendere. Fino a quando? La soluzione c’è: il Lettimi, come fu la Fiera di Rimini. Verremo spogliati ancora una volta delle nostre istituzioni per ridurci a borgo periferico della Romagna ? Cosa dicono sindaco e giunta? Applaudiranno come per il Macfrut?

Caro Milella, la seguiamo nelle congetture peraltro alimentate dalla nebulosità dello scenario, ma ad oggi per il Conservatorio resta identificata come sede assai futura palazzo Mazzini Marinelli che il Comune dall’8 gennaio ha concesso alla scuola media via della Resistenza. Nel 2021 lo stesso palazzo era stato affidato al Conservatorio in concessione gratuita trentennale, poi sospesa. Di quell’edificio si parla da un decennio come Casa della Musica, ma il Maderna è sempre a palazzo Guidi. ’Sede sgarrupata’, l’ha definita il suo ’ex presidente Pedrelli, dimessosi quando si è reso conto che traghettare il Maderna al trasloco rischia di emulare il ritorno di Ulisse a Itaca. Intanto il mandato della direttrice è scaduto a dicembre ed è avvenuta la fusione col Lettimi di Rimini, mantenendo le due sedi didattiche. Il futuro? La road map verso la Casa della Musica o scenari diversi non dovrebbero essere scoperti vivendo, ma comunicati con trasparenza.