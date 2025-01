Finisce con l’auto nel fosso

Non è in pericolo di vita il conducente dell’auto Alfa 75 che ieri mattina ha sbandato ed è finito fuori strada in via Montiano, la strada che dalla via Emilia porta alla rotonda per Longiano e Calisese e prosegue per Montiano. Erano circa le 8.30 quando l’auto, condotta da un uomo, ha sbandato finendo fuori dalla carreggiata e sembra che abbia fatto tutto da solo senza coinvolgimento di altre persone e mezzi. Non si sa se si sia trattato di un malore, di una disattenzione o di una distrazione. Sul posto sono arrivate una ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il conducente, che viaggiava da solo, al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. Gli accertamenti sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano. Sicuramente l’uomo è stato sottoposto agli esami di legge come alcoltest ed eventuale uso di stupefacenti.