Finisce contro un’auto e poi colpisce il palo: ferita una donna

Frontale tra due auto ieri alle 17 in via Tipano. Una macchina ibrida, dopo lo schianto, ha continuato la sua corsa, finendo contro un palo e contro la cancellata di una casa. Le conducenti sono rimaste ferite lievemente. Una donna ha riportato traumi a una gamba, e un’altra lesioni a una spalla. Segnalati nella serata di giovedì altri furti in abitazione avvenuti alle Vigne. I ladri sono riusciti a introdursi in una casa, mentre i proprietari erano fuori, e hanno rubato degli orologi preziosi e dei contanti.