Finisce la favola di Artexplora. Il ’gioiello’ di Claudio Cavalli tagliato fuori dalla strada franata

Santa Lucia, una chiesetta abbandonata dove la luce piove dal tetto e dove vibrano solo le ali dei piccioni, una canonica che fa sognare, una strada di collina da cui lo sguardo si getta a valle. Così era il sito nel 2005 quando Claudio Cavalli, commediografo per 40 anni, attore, operatore culturale, scrittore e inventore dell’Eroico Manoscritto, venendo da Milano ci mise gli occhi sopra. Oggi, grazie ad investimenti di creatività, tempo e danaro, è un piccolo centro congressi, un’abitazione originale, un giardino di erbe officinali, un grande parco tematico, ma - è qui sta il busillis - manca la strada per arrivarci. Non è che proprio non ci sia, semplicemente la sua fragilità la rende impraticabile se non a chi è residente. Le frane hanno fatto strage di argini e piante, gli smottamenti l’hanno trascinata a valle, e nonostante gli interventi è rimasta pericolosa al transito. E’ finito il sogno di Santa Lucia e Artexplora? E’ dubbioso Claudio Cavalli, non vorrebbe dire ma è chiaro che allo stato attuale il parco, il centro congressi, il giardino officinale hanno la vita sospesa. Anzi, decisamente, tagliata. Si vende? E’ possibile. Si valuta. Intanto l’attività del parco tematico, che insegna ad immergesi nell’arte giocando, non ha appeso al chiodo le sue 500 installazioni ludico-didattiche ospiti in passato anche di grandi musei. Per il momento, però, sono finite quasi tutte nella chiesetta benché, d’estate, in parte trasmigrino al centro sportivo di San Vittore dove si tiene un centro estivo valutato al secondo posto tra 350 opportunità estive per i ragazzi in Italia. Certo, non è Artexplora che prima del covid (altra mannaia calata su San Lucia) era attiva per 140 giornate che ospitavano fino a 60 ragazzi per volta. A San Vittore il centro estivo incentrato sulle emozioni dell’arte ha ripreso vita (120 bambini al giorno) sfruttando anche i materiali di Artexplora ma non tutto può essere trasportato: è il caso della "Stanza di Vermer", quella che l’artista olandese rappresentava nelle sue foto, arricchita in Artexplora dai costumi del ‘600. Ma a casa Cavalli si guarda all’oggi. Tutta la famiglia infatti, dalla moglie Lucietta, le figlie Leila e Lara, sono coinvolte creativamente dietro alla mente fertile di Claudio. E se Santa Lucia è tagliata fuori dal mondo, fuori di mondo ce n’è dell’altro. Per esempio, oltreché i centri estivi a San Vittore, una proprietà di 12 mila metri di terreno nel Parco delle valli Ossolane, sopra Domodossola, dove i Cavalli hanno realizzato un altro giardino, questa volta un orto botanico alpino situato accanto ad un torrente, con 800 piante censite, che figura nella "Carta europeo del turismo sostenibile". E a Cesena? "Vorrei restare - dice Claudio Cavalli, che da tempo ha lasciato Milano e le instancabili tournée tra Italia e estero - ci sono progetti a San Vittore che possono diventare importanti. Qui, nel Cesenate, c’è posto per la cultura educativa e chi da bambino passa attraverso le nostre realizzazione diventa a sua volta educatore".