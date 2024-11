Finisce un’epoca: chiude il fiorista Palazzi

Chiude uno dei negozi storici della riviera. Domenica si spegneranno le luci del fiorista Palazzi, che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per la città di Cesenatico, per tanti romagnoli delle località vicine e molti turisti. Palazzi è sempre stato più di un semplice esercizio commerciale. Quelle vetrine in viale Leonardo da Vinci hanno da sempre significato molto, perchè rappresentano qualcosa di importante. Proprio in questo periodo, con l’avvicinarsi delle festività del Natale, qui si materializzava una vera e propria magia, fatta di colori, di luci, piante, composizioni floreali, oggetti pressochè introvabili in altre attività della zona e soprattutto tanto amore. Le vetrine di Palazzi non sono mai state quelle di un negozio ’normale’, sono ricordate da tutti come delle autentiche opere d’arte, di quelle da lasciare a bocca aperta grandi e piccini.

La notizia delle chiusura era già nell’aria la scorsa estate, ma i clienti e le persone che vogliono bene e stimano Rossano Palazzi, speravano in un ripensamento. Invece, quando nelle settimane scorse non si è visto il movimento tipico di questo periodo all’interno del negozio, immediatamente si è avvertito che qualcosa stava accadendo, confermato poi dalla mancata realizzazione in novembre delle vetrine tanto amate.

Con la chiusura di questo negozio si consuma l’ultimo capitolo di una storia nata oltre un secolo fa. L’attività venne infatti fondata nel 1918 dai nonni Guerrino Palazzi e Rosina Gasperini. Era da poco finita la prima guerra mondiale e all’epoca era sufficiente che un privato recintasse una porzione di terreno, per averne riconosciuta la proprietà dal Comune ad un prezzo contenuto.

Così Guerrino, originario di Rimini e Rosina proveniente da Viserba, iniziarono a coltivare il terreno nel centro di Cesenatico e a vendere ortaggi e fiori. Col passare del tempo l’attività crebbe e passò a Valeria, la mamma di Rossano, e Lauro, lo zio. I due fratelli poi si divisero, con Lauro che aprì un’attività vicino allo stadio, mentre Valeria rimase sempre in viale Leonardo da Vinci.

Dopo la scomparsa di Valeria nel 1989, l’attività venne rilevata dai figli Loretta, Rossano e Roberto. Loretta poi si trasferì con il marito a Forlì e l’azienda venne portata avanti dai due fratelli, che la condussero assieme sino alla fine degli anni Novanta, quando Roberto aprì un negozio sul porto canale e Rossano rimase unico titolare, affiancato dal 2010 anche dalla moglie Gloria Ridolfi (che faceva l’infermiera in ospedale ed era andata in pensione), e dalle loro due figlie Rossella e Fiore.

"Ci piange il cuore – dicono Rossano e Gloria –, ma non c’erano più le condizioni per andare avanti, anche perchè le nostre figlie hanno scelto strade diverse. Siamo orgogliosi di essere stati per tanti anni il punto di riferimento della città di Cesenatico e non solo, in quanto abbiamo avuto clienti di Gatteo, San Mauro Pascoli, Bellaria, molti di Cervia, Cesena e altre località. Questa gratificazione da parte dei clienti ci ha sempre portato a migliorarci e ad andare avanti, cercando di offrire soprattutto qualità. Questa è la soddisfazione del lavoro di una vita e aspettiamo tutti i nostri clienti domenica pomeriggio, dalle 15 alle 18, quando offriremo un rinfresco allestito dal Maré e aperto a tutti, per scambiarci gli auguri e salutarci".

Giacomo Mascellani