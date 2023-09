Finita l’estate in città tornano i cantieri

di Giacomo Mascellani

Appena terminati gli ultimi eventi dell’estate 2023, a Cesenatico sarà programmato l’avvio di diverse opere pubbliche. Dopo la Nove Colli si inizierà ad allestire il cantiere per i lavori di consolidamento del ponte di Viale Roma, a Valverde si interverrà sul sistema fognario in via Bramante, mentre sul Ponte del Gatto saranno adottate regole per limitare il traffico in attesa di iniziare i lavori.

Per il ponte di viale Roma l’investimento è di 1,4 milioni di euro, di cui 800mila dai fondi Pnrr e 600mila euro a carico del Comune attraverso un mutuo. Le maestranze e i grossi mezzi interverranno sulla soletta, le travi a sbalzo e le travi principali. A seguire saranno rifatti la pavimentazione stradale e quella dei marciapiedi laterali. Il ponte di viale Roma è uno degli snodi più importanti di Cesenatico e la sua costruzione risale alla fine degli anni ’40.

A Valverde finalmente si interviene sulla fogna bianca di via Bramante, che presenta numerose criticità che portano ad allagamenti e danneggiamenti diffusi nella zona in occasione di piogge abbondanti e temporali. La condotta su cui è necessario intervenire funge da collettore principale per il deflusso e lo smaltimento delle acqua piovane ed è un raccordo fondamentale tra la zona a mare e la zona a monte della ferrovia. I lavori comporteranno una chiusura della viabilità su via Dante e una chiusura parziale di via Bramante: l’investimento è di 460mila euro.

Riguardo il Ponte del Gatto, nel principale ingresso cittadino, al momento il traffico veicolare è vietato ai mezzi che superano le 3,5 tonnellate. A fine settembre saranno disposte ulteriori limitazioni, con il transito sul ponte che diventerà a senso unico in direzione da sud a nord Rimini-Ravenna, con divieto per i mezzi superiori alle 2,5 tonnellate. Per interdire il passaggio di mezzi pesanti verranno posizionati dei new jersey alternati sia in prossimità della rotonda di via Cecchini che a ridosso del ponte. La circolazione da nord a sud sarà invece interdetta a tutti i veicoli tranne pedoni e biciclette. La stima sui costi è di oltre 1,5 milioni di euro, da inserire nel bilancio 2024.

Il sindaco Gozzoli e l’assessore Gasperini seguono da vicino i progetti: "La stagione autunnale sarà molto importante per Cesenatico, con due cantieri in partenza. Eravamo già pronti ma abbiamo aspettato la fine dell’estate, per non penalizzare le attività turistiche. Sul Ponte del Gatto, le modifiche alla viabilità sono un sacrificio necessario per garantire la sicurezza e serviranno per pianificare un intervento molto importante da mettere in campo il prossimo anno, in un nodo cruciale della viabilità cittadina".