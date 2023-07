Finiti i lavori per la nuova area fitness

Completati i lavori della nuova area fitness al parco Don Ivo Rossi di San Mauro Mare. Il progetto, che prevedeva la realizzazione di un parco inclusivo fitness dedicato appositamente alle persone con disabilità, è stato candidato dal Comune di San Mauro Pascoli al Bando Regionale ’In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me" per un costo complessivo di 35mila euro. L’intervento è stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con un contributo di 31.655,17 euro.

Nello specifico, all’interno dell’area fitness sono stati installati diversi attrezzi tra cui una struttura calisthenics per ’Street Workout’ progettata secondo le raccomandazioni della Federazione ’Street Workout’; un percorso cardio composto da Squat (struttura accessibile a utenti con sedia a rotelle, dotato di pistone idraulico per l’allenamento degli arti inferiori) e da Spinning bicycle (attrezzatura fitness che simula i movimenti della bicicletta. Allenamento dei muscoli delle gambe, dei glutei e degli addominali); una sedia modello ’Job’ da mare a servizio di tutti i bagnini.

Tutta l’area fitness è stata corredata da un’apposita cartellonistica in braille con indicazioni tattili sulla disposizione e le tipologie di attrezzi inclusivi disponibili all’interno dell’area, fondamentale per favorire e semplificare l’accesso al parco per i non vedenti e ipovedenti.

Ha detto la sindaca Luciana Garbuglia: "Con l’arrivo della bella stagione siamo felici di consegnare ai cittadini di San Mauro Pascoli e a tutti i turisti la riqualificazione del Parco Don Ivo Rossi. Si tratta di uno spazio verde che permetterà a chiunque di potersi allenare all’aperto secondo le proprie esigenze. Siamo certi che diventerà un punto di riferimento dove tutti potranno recarsi per fare attività fisica e prendersi cura di se stessi e del proprio benessere psicofisico. Il nostro obiettivo è quello di animare i parchi della nostra città e questo progetto, che mette al centro l’inclusività e l’accessibilità, va proprio in tale direzione".

Ermanno Pasolini