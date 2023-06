Fino al 1800 i grandi orsi erano presenti in Alto Savio

di Gilberto Mosconi

La tragica vicenda dell’incontro fin troppo ravvicinato, in un bosco del Trentino, fra un’orsa e un runner, che ha portato al drammatico epilogo della morte del giovane, dà spunto per un flash back a quando, anche tra flora e fauna dell’Appennino del crinale tosco-romagnolo, aveva habitat stanziale anche l’orso bruno, che fino al 1800 viveva lungo tutta la catena appenninica e anche tra i boschi e le foreste del territorio forlivese e cesenate. Poi quei grandi plantigradi hanno rischiato l’estinzione, anche per colpa dell’insensata azione di bracconaggio e persecuzione umana. Ora vi sono circa 100 orsi bruni in Italia orientale e alcune decine di orsi marsicani nel territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo e dintorni.

Tornando ai territori di casa nostra, oltre a più toponimi di località di campagna e di montagna tosco-romagnole che richiamano la presenza dell’orso vi sono anche varie cronache dei secoli scorsi che documentano che quel grande animale era presente anche nell’area che ora fa parte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

A questo proposito, in una cronaca del XVI secolo viene raccontato che un orso era uscito dagli angoli più selvaggi delle Foreste Casentinesi ed aveva aggredito un bue ed una vitella al pascolo. La documentazione, del 1570, riporta che un tale Giuliano di Battista denuncia che "la notte venne l’orso e mangiommi un bue con grandissima ruina". Un’altra cronaca, successiva di quasi due secoli, racconta che nel 1733 venne scatenata la caccia all’orso nel territorio di Corniolo, Comune confinante ad ovest con quello di Bagno, in quanto quell’animale "fa continuamente danno per quelle macchie e nella foresta di Campigna. Ha ammazzato e mangiato una vitella e ai Padri di Camaldoli due". E anche Camaldoli confina col territorio di Bagno sud.

Altre antiche documentazioni riportano che, qualche volta, "gli orsi si sono intrufolati anche negli orti dei Padri Camaldolesi, facendo in particolare razzia di carote". La documentata presenza sino al 1800 dell’orso lungo gli Appennini avrà di certo impresso una certa suggestione nelle genti di quei territori, tanto da far dedicare, nel corso dei secoli, a quel grande stupendo mammifero varie piccole località. Per restare solo dentro il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, infatti esistono e resistono nella toponomastica odierna le località di Monte Orsario, Mandria d’Orso, oltre a Siepe dell’Orso di Bagno, un ex podere non molto distante dai borghi di Pietrapazza e Casanova dell’Alpe, anch’essi in territorio di Bagno.