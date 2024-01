Finora i successi sono tutti meritati. Ma vietato mollare

Continuità di rendimento (21 risultati utili di fila) e mentalità sono i pezzi forti del Cesena capolista in un duello con la Torres gomito a gomito, che dai presupposti dovrebbe protrarsi in una volata fino a maggio. È ciò su cui puntano a Sassari, più che mai convinti di una B storica, dove l’obiettivo è almeno quello di arrivare alla penultima giornata a -3 per giocarsi tutto in casa nello scontro diretto con i bianconeri, e sorpassarli.

Una lotta che ha tutto per essere un duello di nervi e il Cesena di Toscano sta mostrando il carattere del suo tecnico, tosto, sul pezzo. Il primo tempo contro il Pontedera, una squadra ben attrezzata ma schiantata dai romagnoli, ha dimostrato uno strapotere, un’energia fisica e di testa difficili da riscontrare tra i bianconeri anche nel passato più lontano.

Non potrà essere sempre così ma la determinazione del Cesena è forte per superare ostacolo dopo ostacolo: oggi un’ Ancona a -1 dai playout e a -3 dai playoff, poi la ‘disperata’ Fermana in casa e il derby sempre da decifrare di Rimini. Sottolineando che nel listino dei diffidati ci sono elementi fondamentali come De Rose e Silvestri, oltre a un utilissimo Varone.

Pure la Torres che non molla oggi rischia tanto a Carrara, contro l’ambiziosa quarta della classe (difesa meno battuta del girone, 16 gol, dopo il Cesena), poi riceverà l’affamato Sestri Levante e viaggerà a domicilio della Juve Next Gen. Ha tutto per essere una battaglia anche a livello nervoso, dove avranno gran peso pure i particolari, e il Cesena fino a ora ha dimostrato d’essere in ordine pure sotto questo aspetto.

re.ce.