Finti crediti per 500mila euro, 3 denunciati per imposte fittizie

La Guardia di Finanza del comando provinciale di Forlì ha scoperto l’utilizzo di crediti d’imposta fittizi per oltre 500.000 euro. A finire nei guai i rappresentanti legali di un’impresa di Gatteo che opera nel settore della costruzione di edifici e di un’azienda attiva nel campo del commercio al dettaglio di confezioni per adulti con sede a Forlì. Tre le persone denunciate per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita compensazione. Le Fiamme Gialle hanno constatato che l’impresa di Gatteo aveva utilizzato, in compensazione di tasse dovute, un credito d’imposta di circa 480mila euro derivante da investimenti per la formazione del personale nell’utilizzo di programmi informatici e software, di fatto mai avvenuta. In pratica l’azienda aveva emesso fatture per corsi di formazione per 200 operai per un totale di 42mila ore, che dovevano essere erogati anche durante la pandemia. Corsi che non si sono mai tenuti. I militari hanno rinvenuto registri didattici, registri delle presenze, relazioni illustrative dei corsi che certificavano fatti e situazioni mai avvenuti. L’impresa di Gatteo avrebbe utilizzato, in compensazione di tasse dovute, un credito di imposta di circa 480mila euro, che può essere finanziato con risorse del Pnrr.

Nell’ambito del controllo sull’azienda forlivese, i militari hanno appurato che anche questa società avrebbe utilizzato, in compensazione di tributi dovuti, un credito d’imposta per oltre 38mila euro. Sentiti numerosi lavoratori forlivesi che hanno dichiarato di non aver mai eseguito alcun corso di formazione alla digitalizzazione aziendale, disconoscendo le firme apposte a loro nome sui registri delle presenze. I rappresentanti legali delle due aziende sono stati denunciati.

Annamaria Senni