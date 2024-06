Fiocco azzurro, è nato il primogenito del sindaco Gozzoli

Fiocco azzurro in casa Gozzoli. Ieri mattina alle 6.40, al Bufalini di Cesena è nato il primogenito del sindaco Matteo Gozzoli e della compagna Evita Rocchi. Si chiama Libero Gozzoli Rocchi, 51 centimetri, 3 chili e 285 grammi. "Libero sta benissimo – ha detto Gozzoli –, ed é insieme alla sua mamma che é stata super. Il babbo é al settimo cielo, ma ancora non capisce nulla. Ci tengo a ringraziare in modo speciale le ostetriche, i medici ed il personale sanitario. Sono stati tutti molto professionali e comprensivi".