Fioravanti 100! Donnebelle", Mostra al Parco Poesia Pascoli di Villa Torlonia"

Inaugura domani al Parco Poesia Pascol di Villa Torlonia, "Fioravanti 100! Donnebelle", un’esposizione di oltre 50 opere, alcune delle quali inedite, dedicate al tema delle figure femminili realizzate dal grande artista pittore, scultore, architetto Ilario Fioravanti, del quale si omaggia il centenario della nascita. La mostra, curata dall’architetta Marisa Zattini e allestita dall’architetto Augusto Pompili, è un compendio esemplificativo della vasta e variegata produzione di Fioravanti, poiché espone sia opere in terracotta policroma, che piccole sculture ceramiche racchiuse in due teche e disegni eseguiti a grafite, sanguigna e tecnica mista. "Sono tante le singolarità del bello nel femminile che Ilario Fioravanti, nel tempo, ha immortalato - asserisce Marisa Zattini -: in pittura, disegni, sculture, affreschi e tecniche varie. I visitatori ‘incontreranno’ figure quali Eva, Salomè, Saffo, Anna col cane, La Cortigiana, L’Orsa maggiore, fino a chiudere con l’opera Le tre età della donna. Volti femminili, ritratti e nudi che mettono il visitatore di fronte alla bellezza del femminile". "Donne belle" , non belle donne, perché la bellezza femminile è bella in quanto tale e non è solo una questione puramente estetica, perché comprende le sfaccettature dell’universo femminile, a partire dall’animo. La mostra è visitabile fino al 29 ottobre.

Raffaella Candoli