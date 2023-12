Fioravanti tra architettura e arte al Ridotto

Si inaugura oggi alle 18, alla galleria d’Arte di Palazzo del Ridotto, la mostra ’Ilario Fioravanti. Architettura come arte’. L’esposizione, curata dalle ricercatrici Stefania Rössl e Annalisa Trentin del Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna e da Ulisse Tramonti ordinario di progettazione architettonica dell’Università di Firenze, rappresenta la prima grande personale dedicata alla valorizzazione della figura di Ilario Fioravanti architetto. Fioravanti infatti, alla fervida attività di pittore e scultore, affiancava quella altrettanto prolifica di progettista e sono tanti gli edifici pubblici, privati, civili e religiosi, caserme e scuole che portano la sua firma. Il vernissage sarà anticipato alle 16, nella sala Sozzi, da una conferenza animata dagli interventi dei vari collaboratori della mostra che, come spiega Elisabetta Bovero, dirigente del Settore cultura del Comune "nasce per volontà dell’amministrazione comunale che impiega per la realizzazione una spesa di 60mila euro, e con il patrocinio della Regione che invece editerà un volume compendio, e propone una selezione di opere e progetti che l’architetto Fioravanti ha realizzato per la città di Cesena, dove è nato nel 1922, e per il territorio della Romagna".

Ilario Fioravanti ha fortunatamente conservato ogni disegno, bozza, lucido, schizzo, progetto, accumulando un archivio, non catalogato, di una miriade di carte. "Disegnava sempre – rammenta la vedova Adele Briani –, anche in punto di morte Ilario ha disegnato una moneta con un volto di donna".

"Pur essendo visibile al pubblico una grande quantità di materiale documentale prodotto da Fioravanti – asseriscono infatti Stefania Rössl e Annalisa Trentin – si tratta di una esposizione pur sempre parziale, ovvero di una serie di disegni originali e documenti selezionati attraverso un lavoro di riordino e catalogazione durato quasi due anni tra il 2013 e il 2014, perché sono oltre 500 i progetti, conservati presso lo studio di via Uberti 71, che evidenziano come l’opera architettonica di Fioravanti fosse finalizzata a fondersi e inserirsi nel territorio e anche quando l’architettura era povera aveva un tratto artistico, ricco di dettagli che ne certificavano la cura e la sensibilità di un’opera senza tempo".

A dimostrazione di ciò cinque architetture realizzate in città e un progetto non realizzato per il comune di Mercato Saraceno: il quartiere Vigne Ina Casa del 1957; la casa studio in via Uberti del 1958; Palazzo Almerici iniziato nel 1958 e terminato negli anni Settanta; una palazzina in Via Madonna delle Rose datata 1961; il monastero delle Benedettine, e il mercato coperto, non realizzato, nel Comune di Mercato Saraceno. I visitatori sono accolti da una installazione filmica di un quaderno riassuntivo del periodo della formazione di Ilario Fioravanti: dal diploma all’istituto Tecnico Commerciale nel 1941, agli esami al Liceo Artistico di Bologna nel 1943, fino all’iscrizione alla Facoltà di Architettura di Firenze. L’esposizione è arricchita da fotografie eseguite da Guido Guidi, Michele Buda, Francesco Raffaelli e Massimo Sordi. Si "entrerà" così nei luoghi cari e fonte di ispirazione di Fioravanti "quali lo studio cesenate di via Uberti e la Casa dell’Upupa di Sorrivoli – dice Cristina Ambrosini, responsabile del patrimonio culturale della Regione –, che entra a far parte, grazie proprio alla Regione, prima in Italia a promuovere l’iniziativa del censimento e della schedatura, delle abitazioni delle persone illustri". La mostra sarà fruibile fino al 3 marzo, e prevede un calendario di passeggiate alla scoperta delle architetture ilariane, e conferenze tra le quali una con Vittorino Andreoli, amico personale di Fioravanti.