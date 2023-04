Fisioterapisti, nasce l’Ordine in Romagna

Sono 1250 professionisti provenienti dalla Romagna. E’ ufficialmente nato il nuovo ordine dei Fisioterapisti composto dalle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. A seguito delle elezioni svolte nei giorni scorsi, è stato eletto il nuovo consiglio direttivo dell’ordine dei Fisioterapisti, per la prima volta ordine autonomo. L’importanza di questo obiettivo risiede nel poter rappresentare il primo strumento per la lotta contro l’abusivismo. I fisioterapisti, infatti, in Italia sono circa 70.000 laureati a fronte di un numero stimato di 50.000 abusivi. In ambito locale, la nascita dell’Ordine romagnolo è stato seguito da alcune figure che hanno funto da tramite. In particolare la dottoressa cesenate Alessandra Amici, che è stata alla guida di questa associazione a livello regionale e nazionale per oltre vent’anni: oggi, essendo finalmente riuscita nell’intento di costruire l’Ordine dei Fisioterapisti della Romagna dopo trent’anni di impegno, ha deciso di ritirarsi. "Consegno il testimone al nuovo presidente Valerio Barbari – ha detto Alessandra Amici -: un giovane ma già affermato come clinico. Non potevo sperare di meglio che lasciare l’ordine nelle mani di professionisti che continueranno a tutelare la salute della popolazione e valorizzeranno la nostra professione".