Fissato il ritiro all’hotel Miramonti

Da oggi cominciano ufficialmente le vacanze per i bianconeri. Anche se non si sa ancora chi sarà l’allenatore, la società ha già fissato il ritiro che secondo tradizione si terrà sull’Appenino cesenate, proprio per potere stare vicino ai tifosi. Da oltre vent’anni, infatti, la tappa fissa è l’Hotel Miramonti di Acquapartita di Bagno di Romagna dove le strutture sono all’altezza e la zona è ideale per l’importante fase della preparazione estivo. L’inizio del ritiro è previsto per i primi giorni di luglio, venerdì 5 o lunedì 8 considerando che vanno accelerati i tempi dal momento che l’inizio del campionato di serie B è fissato per sabato 17 agosto con l’anticipo il giorno precedente. Secondo quanto è stato deliberato di recente dalla assemblea della Lega di B quattro saranno i turni infrasettimanali, due serali e due diurni ancora da definire. Si giocherà anche durante festività come il 26 dicembre e il primo maggio.