Fit Kid e Acro Dance. Due camp internazionali

In riviera si tengono due importanti camp. Da oggi al 5 luglio, all’Accademia Acrobatica di Cesenatico si terrà il Camp internazionale di Fit Kid, al quale partecipano 160 atlete proveniente da varie province italiane e da Ungheria, Spagna, Bulgaria, Polonia e Irlanda e Kazakistan. L’iniziativa è organizzata dalla Fisac, la Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coreografici, in collaborazione con la Fit Kid Division che è la Federazione Internazionale di Fit Kid e Acro Free Dance. Sarà una settimana di allenamenti intensivi in due turni, al mattino ed al pomeriggio, in cui le ragazze e i ragazzi affronteranno lezioni assieme a grandi maestri e istruttrici. Ci saranno allenamenti specifici di Acrobatica con Olga Nuralyeva, Gergo Hars e Carlos Garcia; Motion Training con Gabriella Bodony, Power e Aerobic Jump con Gabriella Crosignani, e di Danza con Patricja Widlarz. Questo camp è molto importante, in quanto prepara le atlete e gli atleti ai Campionati Europei di Fit Kid che si terranno a novembre in Ungheria a Nagykanizsa. Al camp di Cesenatico partecipano atleti di tutte le categorie e di età compresa fra i 6 ed i 29 anni.

Dal 6 al 13 luglio si svolgerà invece il primo Camp Internazionale di Acro Dance. Sempre all’Accademia Acrobatica di Cesenatico, oltre 100 atleti parteciperanno a lezioni specifiche di acrobatica e danza, con una maggiore attenzione alla danza. Si terranno lezioni di Contemporanea con Loredana Mazzoleni, Street Dance con il famoso performer di musical Manuel Mercuri, Motion Training con Gabriella Bodony, Acrobatica e Floor Work con Gabriella Crosignani, e Modern con l’insegnante ungherese Holb Ibolya Eniko. Ai camp, oltre alle atlete italiane selezionate, parteciperanno anche campionesse provenienti da Ungheria, Irlanda e Bulgaria. "Saranno due settimane molto intense – dice la coordinatrice Gabriella Crosignani –, ma grazie agli impianti e all’organizzazione dell’Accademia Acrobatica, faremo vivere alle atlete ed agli atleti, una esperienza di profilo internazionale che è diversa da quelle vissute nelle gare e nel campionato. Giovani italiane e straniere lavorano assieme e crescono nello sport, ma anche a livello personale umano. Questi allenamenti altamente tecnici, organizzati in questo spicchio di riviera verde sul mare, creano tanto benessere, in un’atmosfera unica, tant’è che l’Accademia Acrobatica e la città di Cesenatico, sono le nostre mete preferite, perchè estremamente accoglienti e a misura di atleta".

Giacomo Mascellani