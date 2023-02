Fiume Rubicone, iniziate le opere per la sicurezza

di Ermanno Pasolini

Corposo intervento a Savignano sul Rubicone per la messa in sicurezza del fiume Rubicone, dal centro fino al mare lungo via Rubicone Destra. I nuovi lavori all’alveo del fiume sono a carico dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna (settore della Regione nel quale è confluito l’ex Servizio tecnico di Bacino).

Dice Stefania Morara, assessora ai lavori pubblici del Comune: "Il 23 gennaio avevamo inviato una lettera alla Regione per una richiesta urgente di interventi sulle sponde e sull’alveo dello storico fiume perchè in conseguenza delle abbondanti piogge del mese scorso, il livello dell’acqua si era innalzato parecchio, tanto da provocare frane delle sponde ed esondazioni in strada. Lunedì prontamente i tecnici dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile regionale hanno iniziato gli interventi di messa in sicurezza rimettendo a posto alcuni massi ciclopici subito dopo il ponte sulla ferrovia in quanto erano scivolati dentro l’alveo".

L’assessora Morara ha elencato i punti per cui è stato richiesto l’intervento urgente: "L’alveo prima e dopo via Felloniche che sul lato monte è via Ribano essendo di proprietà del Comune di Longiano dove ci sono stati insabbiamenti e tronchi depositati nell’alveo con l’acqua esondata nella golena naturale limitrofa andando ad attraversare la strada a confine fra Savignano e Longiano. Poi l’alveo tra i ponti del Seven e quello di via Togliatti con i tronchi trasportati dalla fiumana che ostruiscono il deflusso regolare dell’acqua; lo spostamento dei massi ciclopici prima del ponte bailey dopo quello della ferrovia; la frana sul ciglio superiore della strada fra il ponte di via Galeazza e quello di via Bastia; la frana dopo il ponte della frazione di Fiumicino con interessamento anche della sponda sul lato Gatteo; nella zona della foce, dopo i ponti sul fiume, l’insabbiamento della sponda e l’erosione della banchina attualmente transennata. Il tutto senza spese per il Comune".

Per quel riguarda il Rubicone dalla collina al mare, finora è stato riqualificato l’anello di Cesare nel 2017, ripulito l’alveo tra il ponte su via Togliatti e il Seven nel 2020, realizzate opere idrauliche tra il ponte di via Matteotti e il ponte ferroviario nel 2021 e nello stesso anno lavori di opere idrauliche, posa di scogliere in massi ciclopici e risezionamento d’alveo lungo il fiume Rubicone nel tratto compreso tra il ponte romano e quello della ferrovia. Per i lavori effettuati a fine 2021 il Comune aveva messo a bilancio 60mila euro. Tutto il resto è stato a carico dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna.