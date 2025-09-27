Fiume Rubicone, terminati i lavori alla golena

Conclusi i lavori alla golena del fiume Rubicone nel tratto prospiciente il centro storico di Savignano sul Rubicone. Lavori aventi la doppia funzione, di difesa dell’abitato e riqualificazione delle funzionalità dell’area del parco golenale, area di valore paesaggistico e sede di numerose attività estive prima dell’ultimo evento alluvionale. E’ stato eseguito un rialzo per il contenimento del fiume verso l’abitato e spostato l’accesso ora da via Togliatti, sono stati risagomati gli argini e ripristinata la briglia ’storica’ posta a monte del ponte romano in adiacenza all’attuale pizzeria Grottino, la cui costruzione chiude piazza Castello e segue il tracciato delle mura del borgo nuovo. Quel castello costruito a partire dal 1359 in ampliamento al primitivo insediamento di Castelvecchio. Sono inoltre stati eseguiti interventi di abbassamento del piano golenale e rimozione di materiali sedimentati e trasportati a valle durante le piene.

L’intervento ha goduto di un finanziamento Pnrr per un importo di 500mila euro che si vanno ad aggiungere agli oltre 4 milioni utilizzati per lavori già eseguiti dall’Agenzia Regionale Protezione Civile in sinergia con il Comune lungo il corso del fiume. Il completamento di questa area aggiunge un altro tassello a quelli già conclusi di messa in sicurezza tra via Galeazza e via Bastia, via Melozzo da Forlì e via Gualdello per un importo di 700mila euro.

Sono ancora in corso i lavori per 1.200.000 euro in un tratto continuo di 1,8 km finalizzati all’allargamento della sezione idraulica del fiume Rubicone in due importanti tratti. Il primo va dal ponte bailey di via Galeazza fino al ponte di via Bastia e il secondo tratto da via Bastia fino al cimitero di Fiumicino. Questi lavori hanno come obiettivo quello di ripristinare le opere idrauliche danneggiate dagli ultimi eventi di piena e aumentare la capacità di deflusso della sezione idraulica attraverso l’allargamento della stessa sezione idraulica come avvenuto nel tratto più a monte.

Dicono il sindaco Nicola Dellapasqua e la vicesindaca Stefania Morara, molto soddisfatti del grande intervento i cui lavori sono stati portati a termine alle porte della stagione autunno-inverno: "Ringraziamo l’Agenzia Regionale con la quale interloquiamo quotidianamente per l’attenzione posta costantemente sul nostro Rubicone e i gli uffici tecnici comunali per l’impegno costante. La tutela e il ripristino del Rubicone è una priorità nella nostra agenda politica. Siamo convinti che investire nella salute del nostro fiume significhi investire sul benessere della nostra comunità e nella sostenibilità del nostro territorio".