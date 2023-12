"Fiume Savio, il paesaggio sia area protetta"

Il fiume Savio rappresenta un’importante riserva di naturalità che deve essere tutelata e riqualificata, anche a seguito di quanto emerso nel corso dei drammatici eventi del mese di maggio. Parte da questo presupposto la candidatura che l’amministrazione comunale di Cesena presenterà all’Ente di gestione per i parchi e la Biodiversità Romagna con l’obiettivo di istituire un’area denominata "Paesaggio naturale e seminaturale protetto del fiume Savio".

"Promuovere e valorizzare la bellezza naturalistica del fiume Savio e del suo territorio – commenta l’Assessora alla Sostenibilità Ambientale Francesca Lucchi (nella foto) significa tutelare l’intera area contenuta entro i confini comunali, caratterizzata da diverse tipologie vegetazionali e da specie rare e protette, ma anche renderla fruibile e oggetto di studio e approfondimento. Si tratta di luoghi provvisti di un grande potenziale turistico che mettono in relazione il contatto diretto con la natura con la scoperta della nostra storia. Per questa ragione un eventuale esito positivo della nostra richiesta ci consentirà di avviare ulteriori azioni inerenti la conservazione e il miglioramento delle condizioni di naturalità e seminaturalità del territorio e dei valori paesaggistici diffusi".

"Inoltre – prosegue l’assessora – a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nel mese di maggio, abbiamo aperto un confronto con l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, competente in materia di sicurezza idraulica, per individuare indirizzi funzionali all’attuazione di azioni volte al miglioramento della sicurezza idraulica dell’ambito fluviale. Questo istituto giuridico non prevede vincoli per le attività interne al perimetro individuato ma valorizzerà insieme il territorio naturale e antropico".