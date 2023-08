"Fiumi, la Regione intervenga a Forlì"

Dopo la conferenza stampa dell’assessore Priolo a Cesena sugli interventi di somma urgenza avviati per rimettere in sicurezza gli argini del fiume Savio e del torrente Pisciatello, il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, chiede spiegazioni "sulla natura e la capillarità dei lavori in corso o già eseguiti a Forlì, dove la situazione è molto più grave e si intrecciano ben tre fiumi, il Rabbi, il Montone e il Ronco". Per Pompignoli i lavori a Cesena sono una buona notizia ma è necessario che si faccia lo stesso anche a Forlì.