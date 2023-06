Fiumicinese, solidarietà per la società ciclistica Faentina, alluvionata

Nel corso della manifestazione per giovanissimi di San Mauro Pascoli, organizzato in collaborazione con il gruppo cicloturistico ’Pascoli bike’, i genitori dei ragazzi della Fiumicinese hanno preparato granite per i bambini e sangria per gli adulti e il ricavato è stato destinato alla società ciclistica Faentina che ha avuto il circuito ciclistico intitolato a Vito Ortelli e la sede sociale devastata dall’alluvione.

Il ricavato è stato di 660 euro ai quali la Fiumicinese ne ha aggiunto 140 per un totale di 800 euro che saranno consegnati ai rappresentanti della società ciclistica Faentina alla prima occasione utile tramite il team manager della Fiumicinese Christian Zamagni. Grazie ai genitori che si sono impegnati a preparare il tutto ma soprattutto ai numerosi partecipanti della manifestazione che generosamente hanno contribuito.