Fiumicino in festa tra appuntamenti religiosi, musica e spettacoli

Una settimana per stare insieme, tra fede, musica, spettacolo e momenti di comunità. Torna anche quest’anno ’Fiumicino in Festa’, un appuntamento molto atteso che unisce tradizione, spiritualità e convivialità. Da giovedì 11 a domenica 14 settembre, il santuario della Beata Vergine delle Grazie e le vie di Fiumicino, frazione di Savignano sul Rubicone, ospiteranno celebrazioni, spettacoli e attività per grandi e piccoli. Il programma è ricco e vario.

Giovedì 11 appuntamento con il rosario e la messa, seguiti da un momento di adorazione eucaristica accompagnata da musica e canti. Venerdì 12 giochi e laboratori per bambini e famiglie, rosario meditato e, a seguire, lo spettacolo teatrale ’Vietato ai maggiori’ della compagnia La Cumpa. Sabato 13 messa prefestiva e concerto dell’orchestra Davide Salvi, tra musica e tradizione romagnola. Domenica 14 gran finale con la messa al mattino, un pomeriggio di ciclismo organizzato dalla Fiumicinese Fait Adriatica, e in serata spettacolo di improvvisazione teatrale ’Vamos’ in ricordo di Giulia, giovane fiumicinese prematuramente scomparsa, a cura di Teatro Tandem.

Per tutta la festa sarà in funzione lo stand gastronomico, aperto venerdì e sabato sera, e tutta la domenica dalle 12 alle 22, e sarà visitabile la saletta ex voto ogni sera dalle 19 alle 22. Dicono gli organizzatori: "Fiumicino in Festa è l’occasione per ritrovarsi come comunità, riscoprire il valore della preghiera e della riflessione condivisa, ma anche per sorridere insieme davanti a uno spettacolo o a un piatto tipico. Un momento semplice e prezioso per rinsaldare i legami che fanno sentire davvero a casa".

e. p.